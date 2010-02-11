عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یک مسئول یمنی از پایان قریب الوقوع درگیریها در این کشور میان ارتش و گروه مخالف الحوثی خبر داد.

- هانی عبدالعزیز رئیس هیئت سازمان ملل متحد مسئول سازماندهی همه پرسی در صحرای غربی با ولد عبدالعزیز رئیس جمهوری موریتانی در نواکشوت دیدار کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در اکتبر 2009، عبدالعزیز را به عنوان نماینده ویژه در امور صحرای غربی و رئیس هیئت سازمان ملل متحد تعیین کرد.



- آمریکا که با همپیمانان خود برای تشدید تحریمها بر ضد جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود تلاش می کند، از تشدید تحریمها بر ضد کشورمان به صورت یکجانبه خبر داد.



- خوزه لوئیز رودریگرز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا که کشورش ریاست اتحادیه اروپا را به عهده می گیرد، اعلام کرد کشورش از یونان در برابر بحران کسری بودجه بی سابقه حمایت می کند.



- درحالی که سرمای شدید و بارش برف بیشتر مناطق اروپا و آمریکا را فرا گرفته است، 32 نفر بر اثر موج گرما در جنوب برزیل جان باختند.



- کمیته بین المللی صلیب سرخ از تشدید درگیریها در ولایت هلمند در جنوب افغانستان خبر داد؛ این در حالی است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کرد حملات جدیدی را علیه طالبان به راه خواهدانداخت.



- همزمان با مذاکرات احتمالی میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا، رسانه های رژیم اشغالگر قدس، ابومازن و دولت انتصابی وی را به فساد متهم کردند.



- سخنگوی دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کرد فوگ راسموسن دبیرکل ناتو، روسیه را تهدیدی به شمار نمی آورد، هر چند نگرانی های برخی دولتهای عضو را درک می کند. سخنان راسموسن در واکنش به احتمال فروش کشتی های جنگی فرانسه به روسیه بیان شد.

- سفارت آمریکا در نیجریه از ورود یگانی از نیروهای دریایی آمریکا به لاگوس برای آموزش نیروهای دریایی نیجریه در چارچوب نیروی حمایت از مبارزه با تروریسم خبر داد.