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۲۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

پایگاه تحلیلی خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران راه‌اندازی شد

پایگاه تحلیلی خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران راه‌اندازی شد

نسخه آزمایشی پایگاه تحلیلی و خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران با نام مخفف "لیزنا" راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه آزمایشی این پایگاه   به همت گروهی از کتابداران ایران با هدف متمرکز کردن اطلاعات و اخبار حوزه کتابداری و اطلاع رسانی راه‌اندازی و افتتاح شده و مسئولان آن در نظر دارند از 12 اسفند رسما کار سایت را آغاز کنند.

اهدافی که برای فعالیت این پایگاه خبری در نظر گرفته شده گردآوری و ارائه اطلاعات مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی، جمع آوری و ارائه اطلاعات مرتبط با فناوریهای نوین، اطلاع‌رسانی در زمینه همایشهای مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی، اطلاع رسانی در زمینه کارگاههای آموزشی است.

پایگاه خبری "لیزنا" این امکان را برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته که در صورت تمایل اخبار مرتبط با موضوع کتابداری را به نشانی info@lisna.ir  ارسال کنند تا در سایت مورد استفاده قرار گیرد.

 

کد مطلب 1034103

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