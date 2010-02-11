بهره برداری از 466 طرح بهداشتی و درمانی در کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مرضیه وحید دستجردی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح این طرحها که بصورت نمادین با بهره برداری از اولین بخش جراحی قلب باز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان آغاز شد، اظهار داشت: این طرح ها شامل خانه بهداشت، خانه بهداشت روستایی، پایگاه اورژانس، دانشکده، 25 بیمارستان جدید، خوابگاه دانشجویی، آزمایشگاه و امکانات ورزشی و فرهنگی برای دانشجویان علوم پزشکی است و برای ساخت و بهره برداری از این طرح ها هفت هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: با بهره برداری از این طرح ها یک هزار تخت بیمارستانی به فضای درمانی کشور افزوده می شود.

وی اعلام کرد: همچنین 200 طرح بهداشتی درمانی دیگر با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال تا پایان سال جاری در نقاط کشور به بهره برداری خواهد رسید.

وحید دستجردی در ادامه با اشاره به اینکه، استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر از امکانات بهداشتی درمانی مناسبی برخوردار است، گفت: با افتتاح اولین بخش جراحی قلب باز در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان که دارای امکانات پیشرفته اکوکاردیوگرافی تست ورزشی، بخش آنژیوگرافی و بخش مراقبتهای ویژه است دیگر نیازی به اعزام بیماران قلبی این استان به دیگر استانهای کشور برای درمان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرحها شامل بهره برداری از 25 بیمارستان با هزار تخت، 52 پایگاه اورژانس 115، چندین بخش اورژانس بیمارستانی، خانه بهداشت، 46 مرکز بهداشتی درمانی، تکمیل و تجهیز 60 ساختمان دانشگاه و افتتاح دو دانشکده پزشکی در نقاط مختلف کشور با دو هزار میلیارد ریال هزینه است که از این تعداد 31 طرح در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است که بخش جراحی قلب باز بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان(ع)، هفت مرکز بهداشتی درمانی، 10خانه بهداشت، اورژانس بیمارستان رازی سراوان، ساختمان مرکز بهداشت و شبکه بهداشت نیکشهر، دانشکده توان بخشی زاهدان و مجموعه ورزشهای آبی زاهدان با 70 میلیارد ریال در استان سیستان و بلوچستان از مهمترین این طرحهاست.