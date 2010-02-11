چند پروژه درمانی در استان لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در نهمین روز ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ساختمان جدید مرکز بهداشتی درمانی زاغه با حضور فرماندار خرم آباد، معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه، رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد و جمعی از مسئولین محلی افتتاح شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: ساختمان جدید مرکز بهداشتی درمانی زاغه در دو طبقه با مساحت یک هزار و 250 مترمربع احداث شده است.

دکتر سیدضیاء الدین حجازی ادامه داد: این ساختمان با هزینه ای بالغ بر5 میلیارد و 670 میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: ساختمان جدید مرکز بهداشتی درمانی زاغه دارای بخشهایی چون پزشک عمومی، اورژانس، سرم تراپی، حمام سوختگی، رادیولوژی، آزمایشگاه و هشت تخت بستری موقت است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد یادآور شد: همچنین سایر قسمتهای این ساختمان جدید شامل خدمات بهداشتی چون بهداشت محیط، بهداشت خانواده ، مامائی، مبارزه با بیماریها و قسمت اداری است.

مرکز "MRI" شهرستان دورود افتتاح شد

همچنین روز گذشته همزمان با نهمین روز از دهه مبارک فجر مرکز "ام آر آی" شهرستان دورود با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

مدیرعامل این مرکز در حاشیه افتتاح آن به خبرنگار مهر در شهرستان دورود گفت: اعتبار هزینه شده برای خرید دستگاه "ام آر آی" و راه اندازی آن بالغ بر 10 میلیارر ریال بوده است.

مدیری ادامه داد: این نوع دستگاه چهارمین دستگاه در سطح کشور می باشد که برای ارائه خدمات به مردم این شهرستان خریداری و راه اندازی شده است.

دکتر اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در این مراسم با قدردانی از حضور بخش خصوصی برای راه اندازی این مرکز، به تشریح مزایای مرکز "ام آر آی" شهرستان دورود پرداخت و خاطرنشان کرد: این مرکز نقش مهمی در رفع مشکلات درمانی و تشخیص بیماریها در این شهرستان دارد.