مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه کردستان برگزار شد/ 10 سخنرانی در یک جلسه

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه کردستان چهارشنبه شب برگزار شد و طی آن 10 نفر از جمله روسای جدید و قدیم دانشگاه، استاندار کردستان، معاون وزیر علوم و ... به عنوان سخنران پشت تریبون قرار گرفتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.

در مراسم چهارشنبه شب پس از گذشت پنج سال، غلامحسین کریمی دوستان از ریاست دانشگاه رفت و جهانشیر امینی که پیش از این معاون دانشجویی دانشگاه بود به عنوان سرپرست دانشگاه کردستان معرفی شد.

در ابتدای این مراسم مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان به عنوان اولین سخنران پشن تریبون قرار گرفت و از خدمات کریمی دوستان تقدیر کرد.

افزایش 80 درصدی فعالیتهای عمرانی در دانشگاه کردستان

حجت الاسلام عباس فرید افشار اظهار داشت: غلامحسین کریمی دوستان زحمت بسیار زیادی برای این دانشگاه متحمل شد کارهای عمرانی صورت گرفته در این دانشگاه در طول چهار سال مدیریت وی80 درصد بیشتر از 26 سال قبل از آن بود.

وی همچنین از افزایش شش برابری فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه کردستان خبر داد و گفت: به دلیل نوع دیدگاه آقای کریمی دوستان میزان حمایت وی از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بسیار بالا بود و به همین دلیل دانشگاه کردستان را به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور در حوزه های فرهنگی تبدیل کرده بود.

در ادامه نوبت به معاون اداری و مالی دانشگاه کردستان رسید تا وی نیز در قالب یک گزارش به بیان دستاوردهای کریمی دوستان بپردازند.

عادلی سی و سه مرده در ابتدا به تحصیل هشت هزار و 700 دانشجو در دانشگاه کردستان اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر 110 رشته در دانشگاه کردستان تدریس می شود و دانشگاه دارای پنج دانشکده فعال است.

240 نفر در عضویت هیئت علمی دانشگاه کردستان قرار دارند

وی همچنین از فعالیت 240 نفر به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاه کردستان خبر داد و افزود: در طول سال 2009 میلادی تعداد 119 مقاله علمی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان در مجلات معتبر جهانی به چاپ رسیده است.

نفر بعدی که برای سخنرانی به جایگاه دعوت شد، رئیس سابق دانشگاه کردستان یعنی غلامحسین کریمی دوستان بود.

وی در ابتدا به بیان دستاوردهای خود پرداخت و گفت: هرچند که گزارش کاملی از فعالیتهای دانشگاه را معاون اداری و مالی به اطلاع رساند ولی من قصد دارم که از منظری دیگر آمار دانشگاه را به استحضار شما عزیزان برسانم.

رئیس سابق دانشگاه کردستان سپس به بحث تغییر خود اشاره کرد و بیان داشت: از چهار ماه گذشته تاکنون که بحث تغییر رئیس دانشگاه آغاز شد، تحقیقات و بررسی های لازم برای قبول این پست صورت گرفت و در نهایت آقای امینی که دارای شایستگی های بسیاری است برای کسب کرسی ریاست دانشگاه انتخاب شدند.

کریمی دوستان گفت: من 15 سال قبل و به عنوان بورسیه وارد دانشگاه کردستان شدم و قرار بود که تنها یک ترم در دانشگاه کردستان که آن زمان دانشکده وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه بود، تدریس کنم که این یک ترم به 15 سال افزایش یافت و در این مدت از مدیریت بخشهای مختلف دانشگاه شروع کرده و در نهایت به عنوان رئیس این دانشگاه انتخاب شدم.

به خاطر مسائل خانوادگی از کردستان می روم

رئیس سابق دانشگاه کردستان عنوان کرد: من تنها دو کار بلدم که یکی مدیریت و دیگری تدریس و معلمی است و به خاطر مسائل خانوادگی و بحث ادامه تحصیل دخترم مجبورم که به تهران منتقل شوم و همزمان با این مهم نیز دانشگاه تهران از سال 86 به صورت جدی به دنبال حضور من در این دانشگاه و تدریس در مقطع دکتری است چرا که تنها یکی دو نفر در کشور تخصص و توانایی ها من را دارند.

وی خاطرنشان کرد: من در شهر سنندج دوستان بسیار خوبی داشتم و به هیچ وجه احساس غریبی نکردم و امروز که در حال انتقال به تهران هستم خود را غریب می دانم.

کریمی دوستان سخنان خود را که البته با بغض همراه شده بود، با این بیت شعر به پایان برد و افزود: سعدی می فرماید"بگذار بگریم چون ابر در بهاران ... کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران".

سخنرانی ها ادامه داشت و این بار نوبت به جهانشیر امینی که فعلا حکم سرپرست دانشگاه را در دست دارد، رسید و وی در بیان گزارشی متفاوت از گزارش ارائه شده توسط معاون اداری و مالی دانشگاه به بیان وضعیت دانشگاه کردستان پرداخت.

9 هزار و 30 دانشجو در دانشگاه کردستان تحصیل می کنند

سرپرست دانشگاه کردستان تعداد دانشجویان دانشگاه کردستان را 9 هزار و 30 نفر اعلام کرد در حالی که این آمار در گزارش معاون اداری و مالی دانشگاه هشت هزار و 700 نفر بود.

وی با اشاره به تعداد رشته در دانشگاه کردستان افزود: در حال حاضر 94 رشته مقطع تحصیلی در دانشگاه کردستان تدریس می شود در حالی که در گزارش ارائه شده توسط معاون اداری و مالی این آمار 110 رشته مقطع تحصیلی بود.

سرپرست جدید دانشگاه کردستان همچنین از برنامه های آینده این دانشگاه خبر داد و گفت: یکی از برنامه های اصلی ما این است که بتوانیم میزان جذب دانشجو را به صورت مساوی 50 درصد سهم پسران و 50 درصد سهم دختران تبدیل نمائیم که در حال حاضر این آمار 54 درصد سهم دختران است.

استاندار کردستان که در میانه برنامه در جلسه حاضر شده بود به عنوان سخنران بعدی به جایگاه دعوت شد و وی اعلام کرد: امروز چندین سخنرانی داشته و دوست ندارد که زیاد صحبت کند.

اسماعیل نجار در ابتدا به برنامه های دولت نهم و دهم در استان در راستای توسعه مراکز آموزش عالی اشاره نمود و بیان داشت: خوشبختانه در حال حاضر در تمامی 10 شهرستان استان حداقل یک مرکز آموزش عالی راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: دکتر کریمی دوستان یکی از مدیران موفق بود که در طول دوران خدمت خود اقدامات بسیار خوبی را در دانشگاه کردستان انجام داد و در راستای این مهم مدیران استان از تمامی ظرفیتهای موجود بهترین استفاده را نمودند.

ارتباط مراکز علمی با بدنه اجرایی دولت در کردستان ضعیف است

استاندار کردستان در ادامه با اشاره به ارتباط اندک مراکز علمی استان با ادارات و سازمانهای دولتی خاطرنشان کرد: به رغم وجود این همه پتانسیل و توانمندی متاسفانه میزان ارتباط و تعامل مراکز علمی استان به ویژه دانشگاه کردستان با بدنه اجرایی و مدیران دولتی بسیار اندک است و انتظار داریم که این روند در آینده بهبود پیدا کند.

نجار افزود: ما از مراکز آموزش عالی و دانشگاه های استان کردستان انتظار داریم که هر چه بیشتر در تولید فکر و همچنین انجام طرحهای مطالعاتی و پژوهشی دستگاه های دولتی و مدیران ادارات و سازمانها را در راستای دستیابی به اهداف و برنامه های دولت یاری نمایند.

داستان سخنرانی های مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه کردستان در حالی ادامه داشت که از جمعیت حاضر در سالن تنها عده قلیلی که در دو سه ردیف اول جای گرفته بودند و بیشتر مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان و کارکنان دانشگاه را شامل می شدند، باقیمانده بود.

سخنران بعدی نماینده اعضای هیئت علمی بود که وی نیز از مدیریت کریمی دوستان تعریف و تمجید کرد این در حالی است که در ردیف استقرار خبرنگار مهر در سالن یکی دو عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان نظری خلاف اظهار نظرهای سخنران را داشتند.

در ادامه نماینده کارکنان دانشگاه کردستان نیز به عنوان سخنران هشتم در جایگاه قرار گرفت و وی نیز اعلام کرد: که به دلیل خستگی حاضران و طولانی شدن برنامه تنها یک خاطره تعریف می کند و یک شعر از شاعر آمریکایی می خواند.

صابر دل بینا که یکی از کارگردانان برجسته تئاتر در استان کردستان به شمار می رود، از حمایت های کریمی دوستان از وضعیت برنامه های فرهنگی به ویژه مراسم تجلیل از بهمن قبادی در سال 84 تقدیر و تجلیل کرد و سپس بحث را به خوشه بندی ها کشید و گفت: ما کارمندان دانشگاه زمینی می بینیم و چشممان به خوشه بندیهاست.

نماینده دانشجویان سخنران نهم مراسم بود و وی نیز در ابتدا گفت: که من مثل بقیه نمی توانم صحبت کنم ولی از خدمات دکتر کریمی دوستان بی نهایت سپاسگذارم.

در حالی که تعداد افراد حاضر در سالن کم و کمتر شده بود، از معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که همزمان رئیس کمیسیون هیئت امنای دانشگاه کردستان نیز هست، به عنوان نفر دهم و آخر جهت سخنرانی به جایگاه دعوت شد.

شمار دانشجویان کشور به بیش از سه میلیون و 700 هزار نفر افزایش پیدا کرده است

حسین نادری منش اظهار داشت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور باید به مرحله ای برسند که پاسخگویی نیازهای کشور در زمینه های علمی، پژوهشی و فکری باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم رویکردی مناسب در طول سالیان گذشته تاکنون ارتباط چندان گسترده ای بین مراکر آموزش عالی کشور با بدنه جامعه به ویژه ادارات و سازمانهای دولتی وجود ندارد که باید زمینه های لازم برای رفع این مشکل و تلاش در جهت بهبود شرایط فعلی را در دستور کار قرار داد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به وضعیت کنونی دانشگاه های کشور و تعداد دانشجو افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 175 هزار دانشجو در کشور تحصیل می کردند که در حال حاضر این آمار به بیش از سه میلیون و 700 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

پایان بخش برنامه های مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه کردستان اهداء لوح تقدیر و هدایای مسئولان و مدیران استان به رئیس سابق دانشگاه کردستان بود.