حضور پرشور خانواده ها وجوانان در راهپیمایی/ بیش از1200 خبرنگار درمراسم

به گزارش خبرنگاران مهر در سطح شهر تهران مردم تهران امروز ساعاتی پیش از آغاز رسمی مراسم سی و یکمین سالروز پیروز انقلاب راهپیمایی خود را با نمایش قدرت وحدت و انسجام ملی با پرچم های جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای "استقلال ، آزادی جمهوری اسلامی"، "ولایت مظهر وحدت"، "ولایت مظهر قدرت" و "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" آغاز کردند.

حضور اقشار مختلف مردم بویژه جوانان، دانشجویان همچنین ورزشکاران رشته های مختلف با لباس های متحد الشکل و هنرمندان در مراسم امروز چشمگیر است.

مردم تهران شعارهای الله اکبر خامنه ای رهبر ، استقلال آزادی جمهوری اسلامی ، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، هم غزه هم لبنان مرگ بر دشمن خونریزشان سر می دهند.

غرفه های ایستگاههای صلواتی و همچنین غرفه هایی از سازمان دانش آموزی، سازمان تربیت بدنی، اداره بازنشستگی آموزش و پرورش ، هلال احمر و ... در مسیر راهپیمایی به ارائه خدمات فرهنگی ، رفاهی ، تفریحی و درمانی به راهنمایان می پردازد.

بیش از 900 خبرنگار و عکاس ایرانی همچنین 300 خبرنگار خارجی اخبار مانور وحدت تهرانی ها را در سی و یکمین سالگرد انقلاب به جهان مخابره می کنند.

پخش سرودهای حماسی و انقلابی در مسیر راهپیمایی شور و حال خاصی به مراسم امروز بخشیده است.

مراسم رسمی 22 بهمن در میدان آزادی که هم کنون مملو از جمعیت است ، تا دقایقی دیگر با تلاوت آیات قران کریم آغاز می شود و با سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و صدور قطعنامه پایان می یابد .