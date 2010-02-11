رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در لرستان عزم عمومی می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه در دیدار با تشکلهای کارگری استان لرستان با اشاره به نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: کارگران و تشکلهای کارگری اولین افرادی بودند که در پیروزی انقلاب و راهپیمایی ها حضوری پررنگ داشتند.

وی ادامه داد: حضور قشر کارگر و نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیانگر این است که این قشر بدون هیچ چشم داشتی و فقط برای اعتلای اسلام و نابودی رژیم شاهنشاهی و اعلام تبعیت از امام خمینی (ره) به صحنه آمدند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ بالای بیکاری در لرستان، عنوان کرد: متاسفانه وضعیت اشتغال و بیکاری در لرستان وضعیت نگران و ناراحت کننده ای است و این استان رتبه اول بیکاری را در کشور داراست.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در لرستان نیازمند دو عامل مدیریت و سرمایه است، افزود: در دور اول و دوم سفر هیئت دولت به لرستان سرمایه و اعتبار ویژه ای از سوی ریاست جمهوری به اشتغال استان اختصاص داده شد اما سئوال این است که تاکنون در این راستا چند شغل از این سرمایه ها ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه باید اعتبارات و تسهیلات را در جهت تولید بکار گیریم، خاطرنشان کرد: اگر تسهیلات و اعتبارات در جهت تولید بکار گرفته شود به طور یقین اشتغال ایجاد می کند اما اگر در جهت مصرف به کار گرفته شود نه تنها اشتغال ایجاد نمی کند بلکه ایجاد دردسر خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: بنگاه های زودبازده باید در جهت تولید و اشتغال قدم بردارند و از سوی دیگر نیز به مشکلات خود توجه کنند.

میرعمادی با اشاره به اینکه به منظور توسعه لرستان باید کارگروه توسعه استان فعال شود و اعضای کارگروه برنامه های اجرایی و عملی خود را بیان کنند، یادآور شد: متاسفانه تاکنون لرستان از کارگروه توسعه بهره ای نبرده است.