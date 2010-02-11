حضور مردم با شعار وحدت در فلکه دوم صادقیه/ شمخانی در جمع راهپیمایان

به گزارش خبرنگار مهر از فلکه دوم صادقیه ، این میدان از ساعتی پیش از شروع راهپیمایی 22 بهمن شاهد حضور باشکوه و هزاران نفری مردم از قشرهای مختلف جامعه بود.

راهپیمایان در این مسیر با قرائت زیارت عاشورا و تجدیدپیمان با آرمانهای امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران راهپیمایی را در این مسیر به سمت میدان آزادی آغاز کردند.

الله اکبر، استقلال آزادی جمهوری اسلامی ، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر منافق، از جمله شعارهای کلیدی و محوری راهپیمایان در این مسیر است.

راهپیمایان از کودکان خردسال تا پیرزنان و پیرمردان حاضر در فلکه دوم صادقیه پرچم ایران و عکس هایی از امام راحل و رهبر انقلاب در دست دارند.

بر روی برخی از پلاکاردها نوشته شده" 22 بهمن تیر آخر بر تابوت فتنه"، همچنین نوشته شده "رمز پیروزی و بقا پیروزی انقلاب اسلامی وحدت کلمه است".

دریابان شمخانی وزیر سابق دفاع ، از فرماندهان 8 سال دفع مقدس نیز راهپیمایی خود را از فلکه دوم صادقیه پا به پای مردم عزیز آغاز کرد.

راهپیمایی مردم در 22 بهمن با شور و حال خاص خود و در آرامش در حال برگزاری است.