تساوی دانشگاه آزاد و ذوب آهن اصفهان/ طولانی ترین بازی تاریخ لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی مهیج و تماشایی که شب گذشته 6 ساعت به طول انجامید تماشاگران در سالن ذوب آهن با دیدن این مسابقه به وجد آمدند و ورزشکاران نیز با خلق صحنه های دیدنی بارها مورد تشویق قرار گرفتند. حضور 5 بازیکن از میان 8 بازیکن برتر ایران نزد دو تیم و همچنین چهره مطرح تنیس روی میز چین تاپیه و بازیکن کره شمالی در تیم ذوب آهن بر حساسیت و جدال تماشایی دو تیم افزود.

در تیم دانشگاه آزاد "بهنام رحمت پناه" و در ذوب آهن "چن آن" تایپه ای چهره موفق تیم هایشان بودند . رحمت پناه با پیروزی در دو بازی انفرادی مقابل مالمیری و فرقدانی و یک مسابقه دونفره سهم بسزایی در کسب 2 امتیاز مساوی دانشگاه آزاد داشت و از آن سو "چن آن" با پیروزی در دو بازی انفرادی برابر اخلاق پسند و احدی بدون باخت کار خود را به پایان رساند.

در تیم دانشگاه آزاد مهران احدی و محمدرضا اخلاق پسند نیز در پیروزی های تیمشان سهیم بودند. کو چون ایل کره ای و محمد فرقدانی نیز بردهای دیگر اصفهانی ها را کسب کردند .

تاپایان هفته دوم مرحله برگشت این مسابقات ذوب آهن اصفهان با 16 امتیاز، صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی بندرامام با 15 امتیاز، رده های اول تا سوم جدول را در اختیار دارند.

دانشگاه آزاد نیز با کسب دو امتیاز تساوی با ذوب آهن امتیازات خود را با تیم های صدر جدول کاهش داد و با 14 امتیاز در مکان چهارم قراردارد. هیئت قزوین نیز با 7 امتیاز در رتبه آخر لیگ برتر جای دارد .