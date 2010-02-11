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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

جام حذفی فوتبال آلمان/

بایرن و شالکه به نیمه نهایی صعود کردند

بایرن و شالکه به نیمه نهایی صعود کردند

تیم های فوتبال بایرن مونیخ و شالکه به مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال آلمان راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن چهارشنبه شب در دیدار با تیم دسته دومی گروتر فورث با نتیجه پرگل 6 بر 2 پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

برای بایرن در این دیدار، توماس مولر (5 و 82)، آرین روبن (58)، فرانک ریبه ری (61)، فیلیپ لام (65) و آلوگی (89 - گل به خودی) گلزنی کردند.  نوثه و آلوگی در دقایق 10 و 40 گل های گروتر فورث را به ثمر رساندند.

شالکه در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با تک گل دقیقه 59 کوین کورانی مقابل میزبان خود اوسنابروک پیروز شد و اوگسبورک در دیداری که سه بازیکن کلن اخراج شدند با دو گل تورک (3) و ناندو (86) ، میهمان خود را شکست داد.

بایرن که سابقه 14 عنوان قهرمانی در رقابت های جام حذفی فوتبال آلمان را دارد، در تاریخ 23 مارس (سوم فروردین 1389) در مرحله نیمه نهایی در زمین شالکه با این تیم دیدار می کند. وردربرمن هم در تاریخ 24 مارس میزبان اوگسبورگ خواهد بود.

کد مطلب 1034132

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