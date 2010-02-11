دفاع حجت الاسلام فاکر از ارزشها همواره سرمشق حامیان انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: خبر رحلت عالم جلیل القدر و روحانی مجاهد حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا فاکر(ره) موجب تأثر فراوان گردید. این عالم جلیل القدر سالها از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از سالهای آغازین نهضت امام خمینی(ره) همراه امام و انقلاب و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» بوده است و در طول مسئولیت‌های مختلف که داشتند بارها مورد سوء قصد عمال رژیم شاه و منافقین قرار گرفت و متحمل شکنجه‌های فراوان گردید.



در ادامه پیام تصریح شده است: نمایندگی امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون اصل نود مجلس، عضویت مجلس خبرگان رهبری، ریاست بخش انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اهتمام ویژه به چاپ و احیای تعدادی از آثار و میراث اسلامی، همه وهمه بخشی از زندگی علمی و سیاسی این عالم جلیل القدر بود. سخنرانی‌های پرشور آن عالم دلیر و دفاع وی از ارزشهای انقلاب همواره سرمشق حامیان انقلاب اسلامی و امام عزیز بود.



در انتهای پیام آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این عالم مجاهد را به محضر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی»، حوزه‌های علمیه، بیت شریف ایشان و ملت عزیز ایران به ویژه مردم قهرمان مشهد تسلیت عرض می‌نماید و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستار است.

