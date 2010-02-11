دفاع حجت الاسلام فاکر از ارزشها همواره سرمشق حامیان انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: خبر رحلت عالم جلیل القدر و روحانی مجاهد حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا فاکر(ره) موجب تأثر فراوان گردید. این عالم جلیل القدر سالها از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از سالهای آغازین نهضت امام خمینی(ره) همراه امام و انقلاب و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» بوده است و در طول مسئولیتهای مختلف که داشتند بارها مورد سوء قصد عمال رژیم شاه و منافقین قرار گرفت و متحمل شکنجههای فراوان گردید.
در ادامه پیام تصریح شده است: نمایندگی امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون اصل نود مجلس، عضویت مجلس خبرگان رهبری، ریاست بخش انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اهتمام ویژه به چاپ و احیای تعدادی از آثار و میراث اسلامی، همه وهمه بخشی از زندگی علمی و سیاسی این عالم جلیل القدر بود. سخنرانیهای پرشور آن عالم دلیر و دفاع وی از ارزشهای انقلاب همواره سرمشق حامیان انقلاب اسلامی و امام عزیز بود.
در انتهای پیام آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این عالم مجاهد را به محضر مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، حوزههای علمیه، بیت شریف ایشان و ملت عزیز ایران به ویژه مردم قهرمان مشهد تسلیت عرض مینماید و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستار است.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تسلیت ارتحال حجت الاسلام فاکر، دفاع وی از ارزشهای انقلاب را سرمشق حامیان انقلاب اسلامی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: خبر رحلت عالم جلیل القدر و روحانی مجاهد حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا فاکر(ره) موجب تأثر فراوان گردید. این عالم جلیل القدر سالها از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از سالهای آغازین نهضت امام خمینی(ره) همراه امام و انقلاب و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» بوده است و در طول مسئولیتهای مختلف که داشتند بارها مورد سوء قصد عمال رژیم شاه و منافقین قرار گرفت و متحمل شکنجههای فراوان گردید.
نظر شما