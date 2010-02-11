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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

وزیر کشور پاکستان:

اسلام آباد با طالبان گفتگو نمی کند

اسلام آباد با طالبان گفتگو نمی کند

وزیر کشور پاکستان هرگونه گفتگوی کشوش با طالبان را در قالب طرح صلح رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رحمان مالک گفت: پاکستان این موضوع را روشن ساخته است که با شبه نظامیان طرفدار طالبان که در کشور فعال هستند گفتگو نخواهد کرد چه این گفتگوهای صلح از سوی آمریکا برنامه ریزی شده باشد چه از سوی رهبران افغانستان.

وزیر کشور پاکستان افزود: اهمیتی ندارد که چه تصمیمی از سوی آمریکا برای انجام گفتگوها با طالبان افغانستان اتخاذ می شود، اما ما برنامه ای برای انجام آن نداریم.

این مقام گفت: ما کمر آنها را شکسته ایم. بنابراین حملات انتحاری و ترور کاهش یافته است و تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده ایم. هیچ کس آماده قبول هیچ خطری نیست. بقایای طالبان در حال تعقیب هستند و نیروهای ما به دستآوردهایی می رسند.

کد مطلب 1034138

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