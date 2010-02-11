درخواست توکیو و سئول برای بازگشت بدون شرط کره شمالی به گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزرای فرانسه، این درخواست پس از آن مطرح شد که پیونگ یانگ برای بازگشت به گفتگوها خواستار برداشته شدن تحریم ها شد.

"یو میونگ هوان" وزیر خارجه کره جنوبی پس از گفتگوها با "کاتسویا اوکادا" همتای ژاپنی خود گفت: دو طرف دیدگاه مشترکی مبنی بر اینکه کره شمالی باید به گفتگوهای شش جانبه بازگردد دارند.

وزیر خارجه کره جنوبی همچنین گفت که باید پیشرفتی عملی در عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته ای بوجود آید.

گفتنی است که شش کشور آمریکا، ژاپن، چین، کره شمالی، کره جنوبی و روسیه مدتهاست که برای خلع سلاح کره شمالی گفتگو می کنند، اما این گفتگوها پس از آزمایش هسته ای کره شمالی در ماه مه سال 2009 متوقف شد.

همچنین پیونگ یانگ پیشتر خواستار تغییر رفتار آمریکا و برداشته شدن تحریم ها برای بازگشت به گفتگوها شده بود درخواستی که دیگر کشورهای گفتگو کننده آن را نپذیرفته اند.