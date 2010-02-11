تظاهرات ضد بعثی در کربلا و کوت/ تاکید بر منع مشارکت بعثیها در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، ساکنان شهر کربلا روز گذشته با برپایی تظاهراتی مخالفت خود را با بازگشت بعثی ها به عرصه حکومت اعلام و دخالت های بیگانگان از جمله آمریکا برای بازگرداندن بعثی ها به روند سیاسی را محکوم کردند.

"عی الادیب"نماینده پارلمان عراق که در این تظاهرات شرکت داشت تصریح کرد: این تظاهرات بیانگر نظر ملت عراق در مورد بعثی ها است و آنها نمی خواهند عناصر وابسته به حزب بعث بار دیگر به عرصه سیاسی کشور بازگردند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما باید تلاش برخی کشورها برای بازگرداندن بعثی ها به عرصه حکومت در عراق را محکوم کنیم.

"صیف جاسم الخطابی"معاون رئیس شورای استانداری کربلا نیز که در این تظاهرات حضور داشت گفت: این تظاهرات پیام آشکاری بود به تمامی کسانی که برای بازگشت بعثی ها به حکومت برنامه ریزی می کنند.

همچنین ساکنان شهر الکوت نیز با برپایی تظاهرات مشابه محاکمه عناصر حزب منحله بعث و جلوگیری از ورود آنها به عرصه سیاسی عراق را خواستار شدند.

خاطر نشان می شود که هیئت تجدید نظر تشکیل شده از سوی پارلمان عراق روز چهارشنبه 14 بهمن بر اثر دخالت های آمریکا با صدور حکمی به نامزدهای رد صلاحیت شده اجازه مشارکت در انتخابات داد، اما اعلام کرد به پرونده این افراد پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.

این هیئت در نهایت روز دوشنبه 19 بهمن بر اثر فشارهای مردمی در عراق از این تصمیم عقب نشینی و اعلام کرد که طی روزهای آینده به تمامی پرونده های نامزدهای رد صلاحیت شده رسیدگی خواهد کرد.