حضور جلیلی در جمع راهپیمایان تهرانی/ شعار وحدت و برائت از استکبار ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش به جمع راهپیمایان 22 بهمن پیوست.

راهپیمایی راهپیمایان تهرانی همچنان به سمت میدان آزادی ادامه دارد . میدان آزادی تهران مملو از جمعیت است ، قطعنامه پایانی سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب با تاکید بر وحدت حول محور ولایت فقیه قرائت شده است .

در حال حاضر اجرای برنامه های فرهنگی در میدان آزادی تهران و سایر میادین اطراف در حال برگزاری است و شعار ملت در حمایت از جمهوری اسلامی ایران ، حمایت از ولایت فقیه و برائت از استکبار آسمان پایتخت را پر کرده است .

سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تا دقایقی دیگر در میدان ازادی آغاز می شود .

