تشکیل ستاد ویژه تعیین نرخ بهینه ارز

محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: ستادی در وزارت بازرگانی برای تعیین نقطه بهینه نرخ ارز تشکیل شده است تا بتوان از دیدگاه بخش بازرگانی کشور، نرخ ارز را تعیین کرد، ضمن اینکه تاکنون چند جلسه از جلسات این کمیته برگزار شده است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: براساس مطالعه ای که در تمام جنبه ها مورد توجه قرار می گیرد، نقطه بهینه نرخ ارز براساس متدلوژی مشخصی پیدا و ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: این ستاد هم اکنون در داخل وزارت بازرگانی و با حضور معاونان وزیر بازرگانی، نماینده های اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاهها تشکیل شده است؛ ولی در صدد هستیم که از نهادهای مختلف استفاده کنیم.

به گفته رئیس کمیته کاهش قیمت تمام شده، وزارت بازرگانی قصد دارد با جمع بندی نظرات کارشناسی، موضع مشخص و روشنی در ارتباط با نرخ ارز از دیدگاه بخش بازرگانی کشور داشته باشد.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد که برای تعیین نرخ ارز در بودجه سال 89، این مطالعات اثرگذار خواهد بود ولی هم اکنون بودجه 89 در مجلس در دست بررسی است و اگر اصلاحاتی در این زمینه لازم باشد؛ باید مکانیزم های دیگری را دنبال کرد.

دودانگه همچنین در خصوص مصوبات کمیته کاهش قیمت تمام شده خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد، دستگاههای تولیدی و اقتصادی موظف هستند تا آخر بهمن ماه، راهکارهای خود را برای کاهش قیمت تمام شده ارائه دهند، این پیشنهادات بعد از جمع بندی، به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه می شود.

به گفته وی بحثهایی نظیر نرخ ارز، ساماندهی تعطیلات و اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، از جمله موضوعاتی است که از سوی این کمیته پیشنهاد شده است، همچنین ایجاد زیرساختهایی مثل مراکز لجستیک منطقه ای در کشور که بتوان زیرساخت مناسبی را برای کاهش قیمت تمام شده فراهم کند، یکی از مسائل مهم است.

دودانگه با اشاره به پیشنهاد اصلاح قانون کار در کمیته کاهش قیمت تمام شده نیز خاطرنشان کرد: ایجاد رابطه منسجم بین ارتقاء بهره وری و افزایش دستمزدها یکی از موارد مهمی است که مورد بحث قرار گرفته است و پیشنهادات گسترده ای نیز مطرح شده است که باید به جمع بندی برسد.