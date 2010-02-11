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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

کلنگ احداث مخزن آب "روح افزا" دماوند به زمین زده شد

کلنگ احداث مخزن آب "روح افزا" دماوند به زمین زده شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: کلنگ احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی بتونی روح افزای دماوند همزمان با دهه فجر به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، همزمان با ایام دهه فجر، عملیات کلنگ احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی بتونی روح افزای دماوند با حضور فرماندار و جمعی از مدیران و مسئولان محلی این شهر به زمین خورد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای شرق استان تهران با اعلام این خبر افزود: هدف از احداث مخزن مذکور افزایش ظرفیت تأمین آب و امکان تعدیل فشار در نقاط پایین دست شهر دماوند است.

مجید صالحی ادامه داد: با توجه به افزایش ظرفیت تولید آب در مسیررودخانه "تاررود" دماوند و پیش بینی افزایش نیاز در منطقه "تیزآب" همچنین جمع آوری و انتقال آبهای استحصالی به دیگر مخازن شهر دماوند مانند مخازن "اسب چران" و "سرهار" عملیات احداث مخزن جمع آوری پنج هزار مترمکعبی روح افزا آغاز شد.

این مسئول یادآور شد: همزمان با افتتاح مخزن فوق، پروژه های احداث خط انتقال آب مخزن کوهان، چاه عمیق سرهار و احداث خط انتقال مبارک آباد آبعلی نیز افتتاح و کلنگ زنی شده است.

وی در پایان گفت: این پروژه از اسفند ماه سال گذشته آغاز و در مدت 9 ماه به اتمام رسیده است.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز ملی آمار ایران تعداد ۲۷هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.

کد مطلب 1034186

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