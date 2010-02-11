اولین محموله سوخت هسته ای 20 درصد ایران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز پنجشنبه در جمع راهپیمایان مراسم 22 بهمن در میدان آزادی تهران ، با تشریح فرایند تامین سوخت مورد نیاز راکتور تهران تصریح کرد: ما به طرفین اعلام کردیم که برای تامین سوخت مورد نیاز راکتور تهران که مصرف پزشکی دارد طبق قانون آژانس به سوخت احتیاج داریم.

احمدی نژاد یادآور شد: ملت ایران هیچ گاه زیر بار حرف زور و بی منطق نخواهد رفت و از هیچکدام از کشورهای جهان هراسی به دل راه نخواهد داد.

وی تاکید کرد: ما اعلام کردیم که اگر آنان سوخت مورد نیاز راکتور تهران را ندهند خودمان تولید خواهیم کرد اما باور نکردند و شروع به شوخی کردن کردند و حرف های مفت را تکرار کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دنیا بداند که مستکبرین با بیماران هم بازی می کنند اظهار داشت: از پریروز کار تولید سوخت 20 درصد شروع شد و من به شما خبر می دهم به لطف خدا خبری که رئیس سازمان انرژی اتمی داده است اولین محموله سوخت 20 درصدی تولید شد و در اختیار دانشمندان ایرانی قرار گرفت و به لطف خدا این حرکت تا تامین کامل نیازهای کشور ادامه خواهد یافت.

احمدی نژاد با اشاره به تبلیغات دشمنان مبنی بر حرکت ایران به سمت تولید بمب اتمی افزود: همین الان در نطنز ما توانایی تولید سوخت با غنای بسیار بالا را داریم و چرا غربی ها فکر می کنند با سوخت 20 درصد اتفاقی افتاده است ، ما توانایی داریم بالای 20 درصد و حتی 80 درصد غنی سازی کنیم اما چون نیاز نداریم این کار را نمی کنیم .

وی با اشاره به توانمندی های نظام اسلامی در علوم و فنون و فناوری های نوین و از جمله صنایع فضایی تصریح کرد: پرتاب موجودات زنده ، یک موش، لاک پشت ، کرم و چند سوسک در یک محفظه قابل قبول به فضا و آزمایش موفق وضعیت آنها مقدمه حضور در فضاست و همه دنیا این را متوجه می شوند که ملت ایران هر روز قله های فضا را فتح خواهد کرد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در خصوص توانمندی های ایران در بخش لیزری گفت: امروز با افتخار اعلام می کنم که اصل فناوری لیزری را ملت ایران در اختیار دارد و در تمام زمینه های مورد نیاز این فناوری دنبال می شود و در اختیار ملت ایران قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: لیزر آغاز انقلاب عملی در عرصه فناوری است و به سرعت همه بخشها را به جلو خواهد برد.

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در مراسم 22 بهمن به سه ویژگی منطقه خاورمیانه پرداخت و اظهار داشت: ویژگی اول این است که منطقه خاورمیانه خواستگاه همه تمدن های ماندگار بشری است به گونه ای که مرکز بعثت همه انبیا الهی بوده است.

احمدی نژاد دارا بودن ذخایر عظیم انرژی ، معادن و سایر امکانات طبیعی را از دیگر ویژگی منطقه خاورمیانه دانست و گفت: هر کس براین منابع مسلط شود ابزار تسلط بر جهان را در اختیار خواهد داشت.

وی ادامه داد: انگلیسی ها سالها با این روش توانستند بخش وسیعی از جهان را تحت سلطه خود درآوردند به گونه ای که انرژی ارزان را غارت کردند و موتور جنگی خود را به حرکت درآوردند و در جنگ پیروز شدند.

رئیس جمهور در توضیح ویژگی سوم منطقه خاورمیانه گفت: منطقه ما چهارراه ارتباطی و سیاسی جهان است و به لحاظ ژئوپلتیکی اثرگذار است به گونه ای که اگر کسی در مرکز این چهارراه قرار بگیرد می تواند همه ارتباطات را تحت کنترل خود درآورد. تاریخ نشان داده قدرت هایی که در این منطقه حاکم شدند مدتها حکومت کردند و در نقطه مقابل قدرت هایی که در مناطق دیگری حضور داشتند به زودی رو به اضمحلال گذاشتند.

احمدی نژاد تصریح کرد: اشغال فلسطین و تاسیس رژیم جنایتکار صهیونیستی و حمایت مطلق برخی از کشورها از جنایات این رژیم را باید در ویژگی های این منطقه جستجو کرد زیرا آنان با این مقدمه پردازی های بی اساس زمینه ای را برای تسلط براین منطقه به وجود آوردند و سپس این رژیم را بر کشورهای منطقه تحمیل نمودند.

نقش ملت ایران در مناسبات منطقه ما بر قدرت های سلطه گر جهانی پوشیده نیست و همه می دانند که ملت ایران ظرفیت موج آفرینی در همه مناسبات منطقه را در اختیار دارد

وی افزود: نقش ملت ایران در مناسبات منطقه ما بر قدرت های سلطه گر جهانی پوشیده نیست و همه می دانند که ملت ایران ظرفیت موج آفرینی در همه مناسبات منطقه را در اختیار دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: آنان با ما مخالفند چون می خواهند از طریق تسلط بر خاورمیانه بر جهان مسلط شوند و ایران را مانع اهداف خود می دانند. لذا این موضوع رمز 31 ساله نبرد آنان با ملت ایران است.

احمدی نژاد همچنین گفت: آنان می خواهند ملت ایران عقب افتاده، ضعیف، وابسته به دیگران و تحت تسلط دیکتاتورها باشد و آزاد و مستقل نباشد زیرا بر این گمانند که با آزادگی ملت ایران بالنده خواهد شد.

وی تصریح کرد: آنان با جمهوریت ایران زمین مخالفند زیرا ایران تحت فرهنگ اسلام ناب محمدی است و غربی ها می دانند که در چنین شرایطی زمینه های شکوفایی ملت ایران فراهم می شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آنان در صدد با تسلط بر منطقه تسلط خود را بر جهان تضمین کنند. آنان با بزرگی و عزت ملت ایران مخالفند و بقیه مسائل بهانه است.

احمدی نژاد اضافه کرد: پیشرفت های مختلف ملت ایران و مسئله حقوق بشر همگی بهانه و پوششی برای پنهان کردن اهداف سلطه گران بر منطقه است.

وی افزود: در 31 سال گذشته مستکبران قدرت بلامنازع منطقه ما در جهان بودند به گونه ای که دو قطب به ظاهر مخالف اما در حقیقت همسو با یکدیگر را در جهان تشکیل دادند و به دنبال غارت انسانیت انسانها بودند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بلوک شرق و غرب بدنبال بردگی مدرن بودند تصریح کرد: یکی در قالب حمایت از کارگران تلاش می کرد همه انسانها را به کارگران دون پابه تبدیل کند و دیگری با شعارهای لیبرالیستی می خواست حتی از زنان و کودکان برای سرعت بخشیدن به پیشرفت خود استفاده کند لذا آنان در پی له کردن شخصیت حقیقی انسانها بودند.

احمدی نژاد اضافه کرد: همه ملت ها باید تابع یکی از آنان می شدند و بدون آن فاقد اصالت بودند و اگر کسی می خواست از شر یکی خلاص شود باید به شر دیگری پناه می برد.

وی همچنین گفت: هر دو بلوک در تخریب ارزشهای اخلاقی شریک بودند و هر دو آنها تلاش می کردند تا خدا، یگانه پرستی ، آرمان حقیقی بشر، صداقت ، دوستی، پاکی ، ایمان ، برادری و اصالت حقیقی انسان را از مردم جهان سلب کنند و به جای آن قدرت طلبی، خیانت و اصالت ثروت را جایگزین کنند.

ادامه دارد ...