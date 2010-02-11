جمهوری اسلامی ایران ریشه در اعتقادات ملت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان در راهپیمایی 22 بهمن سمنان گفت: حضور خروشان مردم در راهپیمایی 22 بهمن برگ زرین دیگری از عزت و شرف و حماسه خود در تاریخ سراسر درخشان استان ثبت کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران همچنان جوان، شاداب و پرخروش به راه خود ادامه می‌دهد، گفت: این انقلابی است که ریشه در باورها، اعتقادات، مجاهدت‌ها و رشادت‌های ملتی دارد که در دفاع از دین، آزادی و استقلال خود با تأسی از نهضت جاودانه عاشورا از هیچ قدرتی نهراسیده است.

استاندار سمنان با یادآوری روحیه خلل‌ناپذیر ملت ایران در مقابله با توطئه دشمنان و فتح عرصه‌های علمی و فناوری، پاسداشت 22بهمن را استمرار راه رهایی بخش شهیدان، تجدید میثاق با امام راحل، حمایت از اصل مترقی ولایت فقیه، عامل حفظ دستاوردهای بزرگ و به نمایش گذاشتن اقتدار ملی عنوان کرد.

رهی افزود: مردم شریف و انقلابی استان نشان دادند که ملت بزرگ ما در سایه رهبری حکیمانه رهبری مقام معظم رهبری تا آخرین قطره خونشان از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه و دستاوردهای بزرگ انقلاب دفاع و تمامی ترفندها و توطئه‌ها و فتنه‌گری‌های آشوبگر را با فریادهای بلند خود محکوم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در ملت ایران خودباوری و اعتماد به نفس ایجاد کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران را در برهه کنونی در بسیاری از علوم تاثیرگذار نظیر دانش هسته‌ای، بیوفناوری و نانوتکنولوژی سرآمد کشورهای جهان است.

به گفته وی، استکبار از پیشرفت‌هایی که دانشمندان و متخصصان ایرانی در زمینه‌های مختلف کسب می‌کنند، نگران است و نمی‌خواهد علوم تاثیرگذار در معادلات جهانی از انحصار چند کشور غربی خارج شود.

استاندار سمنان تاکید کرد: فرهنگ نشات گرفته از انقلاب اسلامی امروز به تمام ملتهای مظلوم مسلمان و غیرمسلمان در جهان رسیده و آثار آن در جای جای جهان قابل دیدن است.

وی با تقدیر از حضور مردم استان سمنان در راهپیمایی گفت: این حضور بیانگر وحدت و همدلی مردم بود و موجب بیمه انقلاب برای سالهای متمادی و خنثی کردن توطئه های دشمنان شد.