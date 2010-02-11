انقلاب اسلامی نقطه امید کشورهای مسلمان / وحدت مردم دشمن را به لرزه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر جوانفکر در جمع راهپیمایان 22 بهمن در سنندج اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به نقطه امید و الگوی تمامی کشورهای مسلمان تبدیل شده و به همین دلیل دستاوردهای عظیم این ملت اسلامی و انقلابی باعث خوشحالی تمامی ملتهای آزاده می شود.

وی ادامه داد: تمامی دستاوردهای کشور در راستای تعالی ملت مسلمان ایران و سایر نقاط جهان بوده و بر همین اساس تمامی کشورهای آزادیخواه از موفقیتهای کشورمان در عرصه های مختلف ابراز خوشحالی کرده و از برنامه های جمهوری اسلامی در صحنه های بین المللی حمایت می کنند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به دستاوردهای عظیم نظام اسلامی در منطقه و جهان بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز بدون وابستگی به کشورهای مستکبر توانسته است با تمام توان در تمامی عرصه های علمی، اقتصادی و سیاسی جهان حاضر شده و به موفقیت های بسیار سترگی نیز دست پیدا کند.

جوانفکر گفت: ملت ایران هر روز شاهد دستاوردی جدید در عرصه های مختلف است و این مهم تنها با پشتکار و اتکا به خداوند متعال توسط جوانان این سرزمین و در راستای شعار ما می توانیم به دست آمده و باید با تکیه بر همین مهم این راه پر افتخار را ادامه داد و بر تحکیم و گسترش هرچه بهتر آن افزود.

وی با اشاره به شکل گیری انقلاب اسلامی در کشوری که سالهای بسیار زیاد تحت ظلم و ستم کشورهای غربی و استعمارگر قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد: پیروزی و سربلندی ملت ایران تنها در سایه رهبری پیامبر گونه امام راحل (ره) و هوشیاری و حضور به موقع مردم در صحنه به وجود آمد و ملت یکپارچه ایران اسلامی امروز نیز بر پایه اصل مهم و مترقی ولایت فقیه بر افتخارات خود خواهد افزود.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: هر سال که از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذرد این نظام الهی و اسلامی با استحکام بیشتر و با تکیه و توجه به اصول اولیه در راه پیشرفت گام برداشته و تمامی توطئه های دشمنان در راه این نظام الهی نقش برآب می شود.

جوانفکر با اشاره به توانمندی ها و پتانسیلهای ویژه در کشور یادآور شد: باید با همکاری و تلاش بیشتر زمینه را برای استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و انسانی کشور با به کارگیری ابتکار و خلاقیت فراهم کرد که این مهم از جمله اولویت های دولت بوده و همچنان بر اجرایی نمودن آن تاکید خواهد شد.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی به حضور باشکوه مردم استان کردستان در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و بیان داشت: حفظ وحدت و همبستگی در کشور یکی از افتخارات بزرگ نظام اسلامی بوده و با حضور همه جانبه مردم در جای جای ایران اسلامی و با قومیتهای مختلف همچنان شاهد افتخار آفرینی ایران اسلامی در دنیا هستیم.

جوانفکر روز 22 بهمن و حضور حماسی مردم در این همایش ملی را پایانی بر تمامی فتنه های دشمنان خواند و افزود: ملت ما با تکیه بر همین توانمندی ها راه خود را برای کسب افتخارات بزرگتر ادامه خواهد داد و در این میان از تمامی توطئه ها و دسیسه های استکبار جهانی سربلند عبور خواهد کرد.

همزمان با سراسر کشور مردم همیشه در صحنه استان کردستان حضوری حماسی را در راهپیمایی 22 بهمن داشته و گزارش خبرنگاران مهر از تمامی شهرستانهای استان حاکی است که مردم با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر سیاست های استکبار جهانی را محکوم کرده و بر ادامه راه انقلاب اسلامی تاکید کردند.