نمایشگاه کتاب ولایت و انقلاب اسلامی در گناباد برگزار شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، نمایشگاه کتاب ولایت و انقلاب اسلامی در قالب 600 عنوان کتاب در 15 بخش امام خمینی (ره)، کودکان، خانواده ، جوانان و نوجوانان ، شهدا و شخصیتها، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی ، سیاسی ، جهان اسلام ، تاریخ ، ولایت فقیه ، اعتقادی ، سیره معصومین ، قرآن و ادعیه و محصولات فرهنگی عرضه می شود.

آثار و نقاشی های کودکان مرکز قرآنی یاوران مهدی (عج) گناباد نیز در کنار این نمایشگاه کتاب دایر است.

از جمله مسابقه های این نمایشگاه، قرائت سوره قرآن توسط کودکان، رنگ آمیزی اشکال نماز با مداد رنگی در اختیار گذاشته شده است که به کودکان شرکت کننده در این مسابقات جوایزی اهدا می شود.

در حاشیه این نمایشگاه عکسهایی از دوران انقلاب اسلامی گناباد از عکاس های گنابادی نیز به نمایش گذاشته شده است.

محصولات فرهنگی نمایشگاه ولایت و انقلاب اسلامی با 50 درصد تخفیف برای بازدیدکنندگان عرضه می شود.