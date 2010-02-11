ایدئولوژی الهی امام انقلاب را زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید صولت مرتضوی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت 22 بهمن و سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع پرشور و میلیونی شهروندان این شهرستان اظهار داشت: ایران قبل از انقلاب عبارت بود از عنصر تامین کننده منافع آمریکا و آمریکای جهان خوار با پنجه انداختن به مقدرات این مملکت با اعزام بیش از 30 هزار مستشار آمریکایی و چهار هزار عنصر اسرائیلی بر بخشهای مختلف کشور اعم از سیاسی، اقتصادی و حتی قضائی سعی دخالت در امور داشت.

وی با تشکر از حضور میلیونی و پرشور مردم کلانشهر کرج در راهپیمایی 22 بهمن افزود: در عصری که تمام روانشناسان، جامعه شناسان و نظریه پردازان اعلام می کردند که انقلابی با ریشه مذهبی بعد از رنسانس محقق نخواهد شد، امام (ره) وارد میدان شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در آن زمان دولتهایی بودند که در دامان حکومتهای مارکسیستی و کمونیستی پرورش می یافتند و هر بار که از فشار طبقاتی و اقتصادی به ستوه می آمدند به سوی کشورهای غربی سوق پیدا می کردند.

مرتضوی بیان داشت: در آن زمان امام با تکیه بر ایدئولوژی الهی تمامی قطب بندی، اعتقادات و عقاید حاکم در آن زمان را برهم زد و با پیام اسلام به میدان آمد و تفکر مارکسیستی را از بین برد.

معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: امام در آن زمان ابتکار خوبی را به راه انداختند و تفکر نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی را ترویج دادند.

وی ادامه داد: امام آمد و با تعریف جدید، سطله گری و سلطه پذیری را نفی کرد و با استفاده از آموزه های احکام الهی، عقاید اسلامی و ائمه اطهار را طراحی کرد و ترویج داد و این امر باعث شد تا قطب جدید از قدرت و اثرگذاری در جهان به نام جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کند.

مرتضوی اذعان داشت: تا زمانی که مردم و ملت همیشه در صحنه ایران با اطاعت از منویات رهبری از ناموس و ملت خود دفاع می کنند، هیچکس و هیچ قدرتی در جهان قادر به مهار آنها نیست.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: نظریه پردازان غربی به خصوص نیکسون بر این باور هستند که از طریق دو جنگ نرم و سخت می توان انقلاب اسلامی ایران را نابود کرد که در این راستا طی چند ماه اخیر جنگ نرم و ناتو فرهنگی را علیه ملت ایران به راه انداختند.

وی گفت: جنگهای منطقه ای، هشت سال دفاع مقدس، تحریم اقتصادی و جنگهای قبیله ای از جمله توطئه های جنگ سخت دشمن طی چند سال گذشته در ایران بود که خوشبختانه در تمامی آنها ملت همیشه در صحنه ما پیروز شدند و نگذاشتند که توطئه های دشمنان اجرایی شود.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر مردم باید با پیروی از اسلام و ارشادات رهبری و با اقتدار در صحنه حضور یابند و در راستای خنثی کردن توطئه های دشمنان و استکبار جهانی بکوشند.

مرتضوی گفت: بنا بر تعبیر رهبر معظم انقلاب دشمن طرحی نو را تحت عنوان جنگ نرم علیه ام القرای جهان اسلام به راه انداخت.

معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد: همچنین رهبری در جای دیگری در تعریف از جنگ نرم اعلام کردند که جنگ نرم یعنی تبدیل کردن نقاط قوت به افت و ارزشمند کردن نقاط ضعف و در این راستا می کوشند ارزشهای ملت ایران یعنی استقلال، روحیه استکبارستیزی، دفاع از ملتهای مظلوم، حضور آگاهانه در صحنه و حضور 30 ساله پای صندوقهای رای را ضعیف کنند.

وی خاطرنشان کرد: حضور 40 میلیونی ملت ایران پای صندوقهای رای انتخابات دهم ریاست جمهوری تمامی توطئه های آنان علیه ملت ایران را بر هم زد چون آنها می خواستند تا از این فرصت سو استفاده کرده و فرصت را به تهدید تبدیل کنند.

این مسئول بیان داشت: در این راستا عده ای فریب خورده با توهم تقلب آمدند و نقطه اوج ملت اسلامی را نشانه گرفتند اما موفق نشدند.

مرتضوی گفت: همان طور که تمامی ملت دیدند این افراد اندک در ادامه هتک حرمت به امام راحل، در روز عاشورا به ارزشها و اعتقادات مردم توهین کردند که این باعث خشم همگانی شد که مردم در روز 9 دی پاسخ قاطع و راسخی به آنها دادند.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با تبریک تصویب لایحه استان البرز به مردم شهید پرور کرج افزود: امید است که با تزریق اعتبارات به این کلانشهر، استان البرز به زودی شکل بگیرد.

در این مراسم شهروندان کرجی با سر دادن شعارهایی از قبیل مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر فتنه گر، مرگ بر منافق و .... مسئولان را همراهی می کردند.