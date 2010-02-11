اطاعت گزینشی ، از مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر پنجشنبه پس از پایان راهپیمایی 22 بهمن در جمع زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی با اشاره به اینکه چگونه شکر نعمتهای انقلاب اسلامی را به جا آوریم گفت: اولین نعمت خداوند به برکت انقلاب اسلامی حاکمیت دین در کشور است و این بالاترین نعمتهاست.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: انگلیسیها قبل از انقلاب یک عنصر بی دین و کسی که دشمن اسلام است را برای حاکمیت در ایران پیدا کردند که آن رضاخان بود و بعد از آن هم پسرش که اسلام ستیز بود سر کار آمد.

وی با بیان اینکه شاه و خانواده اش پس از فرار از ایران کتابهایی در بدگویی از اسلام نوشته و چاپ کردند افزود: شاه شمشیرش را از رو بسته بود تا اسلام ناب را در این کشور منزوی کند و از بین ببرد اما خداوند به برکت اخلاص مردم آن حکومت را سرنگون کرد.

خطیب موقت تهران با اشاره به اینکه داشتن دین یک نوع نعمت است اظهار داشت: کفران این نعمت نمک نشناسی از اسلام است و اینکه عده ای از خدا بی خبر بیایند و شعار "نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی" را سردهند ناسپاسی از نعمت حاکمیت است.

وی نظام و حاکمیت اسلامی را نوعی نعمت عنوان کرد و تاکید کرد: شکر این نعمت ارزشمند تقویت نظام اسلامی و حمایت از آن است اما کفران این نعمت تخریب نظام اسلامی است.

آیت الله خاتمی ولایت فقیه را از دیگر نعمتها در این کشور دانست و خاطرنشان کرد: کیست که نداند به برکت ولایت فقیه انقلاب اسلامی ما پیروز شد.

وی گفت: در دوران حکومت شاه در ایران قدرتهای زیادی به میدان آمدند اما قدرتی که توانست حکومت 2500 ساله آنها را سرنگون کند قدرت ولایت فقیه بود.

وی اضافه کرد: قدرت ولایت فقیه بود که توانست نظامی را متغیر و بر ویرانه های آن نظام ولایت را پایدار و ایجاد کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب که در هر کشوری که جنگ اتفاق می افتد بحران در آن کشور به وجود خواهد آمد تصریح کرد: هشت سال جنگ در کشور ما بود و مردم به برکت ولایت فقیه هیچ بحرانی را در کشور مشاهده نکردند.

وی شکر نعمت ولایت فقیه را اطاعت از ولایت فقیه دانست و اظهار داشت: اطاعت از ولی فقیه تنها به عنوان این نیست که ایشان رهبر سیاسی نظام است رهبری نائب امام زمان(عج) است بنابراین با این نگاه باید از ولایت فقیه حمایت کرد.

امام جمعه موقت تهران افزود: فتنه گران در این هشت ماهه اخیر می خواستند با تغییر این نگاه قداست ولایت فقیه را از بین برده و آن را بشکنند.

وی اطاعت گزینشی را از مشکلات کشور دانست و ادامه داد: اطاعت گزینشی از مشکلات ما از دوران امام تا کنون است و امروز نیز برخی از افراد با فرمایشات رهبر گزینشی برخورد می کنند.

وی نعمت وحدت، همدلی، صفا و صمیمیت را از دیگر نعمتها عنوان کرد و گفت: خداوند در فضای همدلی و وحدت گل پیروزی را در این کشور رویاند.