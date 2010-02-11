شش هزار برنامه در دهه فجر در کرج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر پنجشنبه در حاشیه راهپیمایی عظیم و پرشور مردم کرج به خبرنگاران گفت: مردم همیشه در صحنه ایران به خصوص مردم کرج که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ایران کوچک امسال نیز مانند سالهای گذشته به دفاع از ملت و آرمانهای امام و شهدا پرداختند.
وی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی امروز افزود: مردم ایران هرسال پرشور تر از سال گذشته در این راهپیمایی و حماسه ملی حضور می یابند تا به استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده نظام بگویند که ما همیشه در صحنه هستیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال به منظور افزایش ارائه خدمات به شهروندان کرجی 207 پروژه با اعتباری بالغ بر 168 میلبارد تومان در بخشهای مختلف آموزش، درمانی و بهداشتی، انتظامی و ... افتتاح و به بهره برداری رسید.
انقلاب اسلامی زمانی اتفاق افتاد که غرب و شرق گرداننده دنیا بودند
در این مراسم نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس عنوان کرد: پیروزی نهضت اسلامی درست در زمانی که دو ابر قدرت شرق و غرب گرداننده دنیا بودند، توسط معمار بزرگ انقلاب پایه گذاری شد.
عزیز اکبریان افزود: انقلاب اسلامی نهضتی است که پایه فکری و اعتقادی همه آزادیخواهان، آزاداندیشان و آزادمردان جهان به شمار می رود.
این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون لایحه استان البرز پس از تصویب هیئت دولت روانه مجلس شده، خاطرنشان کرد: امید است در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سی و یکمین استان استان کشور به نام البرز ثبت شود.
پلیس همگام و کنار مردم در تمامی صحنه ها حضور می یابد
همچنین فرمانده انتظامی استان تهران در این مراسم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پلیس همگام و همیشه در کنار مردم در تمامی صحنه ها حضور می یابد و در صورت بروز مشکل اقدامات امنیتی را برقرار می کند.
سردار علیرضا اکبرشاهی ادامه داد: به طور قطع از سالهای آینده نیز مردم حضوری پرشور تر از سال گذشته در صحنه حضور می یابند که با این حضور تمامی توطئه های دشمنان خنثی می شود.
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