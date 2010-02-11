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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

یک سناتور روسیه:

رژیم منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی کاستی هایی دارد

رژیم منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی کاستی هایی دارد

رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه در توجیه دکترین جدید نظامی کشورش، مقابله با تهدیدات بین المللی از جمله کاستیهای موجود در رژیم منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی را از جمله وظایف این راهبرد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "میخائیل مارگلف" گفت: کاستی های رژیم منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی سبب شده است تا جامعه جهانی در وضعیت مساعدی نباشد.

وی همچنین دکترین جدید نظامی روسیه را یک راهبرد دفاعی توصیف و اضافه کرد که در این دکترین برنامه تهاجمی پنهانی گنجانده نشده است.

مارگلف افزود: در این دکترین که 5 فوریه به عنوان یکی از اسناد مهم برنامه های استراتژیکی روسیه در زمینه نظامی از سوی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری تائید شد تهدیدات اصلی و پاسخ های متناسب نظامی به آنها مطرح شده است.

به گفته مارگلف، در جریان تنظیم دکترین نظامی روسیه یک سری مسائل بین المللی از جمله تمایل برخی از کشورها به دسترسی به سلاح هسته ای و تشدید رقابت بر سر منابع طبیعی در جهان در نظر گرفته شده است.

تقویت ناتو به خاطر الحاق اعضای جدید به آن و استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در شرق اروپا از جمله تهدیداتی هستند که در این سند به آنها اشاره شده است.

کد مطلب 1034223

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