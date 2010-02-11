رژیم منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی کاستی هایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "میخائیل مارگلف" گفت: کاستی های رژیم منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی سبب شده است تا جامعه جهانی در وضعیت مساعدی نباشد.

وی همچنین دکترین جدید نظامی روسیه را یک راهبرد دفاعی توصیف و اضافه کرد که در این دکترین برنامه تهاجمی پنهانی گنجانده نشده است.

مارگلف افزود: در این دکترین که 5 فوریه به عنوان یکی از اسناد مهم برنامه های استراتژیکی روسیه در زمینه نظامی از سوی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری تائید شد تهدیدات اصلی و پاسخ های متناسب نظامی به آنها مطرح شده است.

به گفته مارگلف، در جریان تنظیم دکترین نظامی روسیه یک سری مسائل بین المللی از جمله تمایل برخی از کشورها به دسترسی به سلاح هسته ای و تشدید رقابت بر سر منابع طبیعی در جهان در نظر گرفته شده است.

تقویت ناتو به خاطر الحاق اعضای جدید به آن و استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در شرق اروپا از جمله تهدیداتی هستند که در این سند به آنها اشاره شده است.