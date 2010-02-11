وحدت حول محور ولایت فقیه میسر است / حساب معترضان از معاندان جداست

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی ظهر پنجشنبه در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن که با حضور حماسی و پرشور مردم شیعه و سنی زاهدان برگزار شد گفت: کشور ما در سنوات مختلف پس از انقلاب همواره در حال طی کردن بحران بوده است ولی هم امام راحل(ره) و هم مقام معظم رهبری به خوبی این بحرانها را مدیریت کردند.

عضو خبرگان رهبری به ریزشهای انقلاب اشاره کرد و افزود: در طول انقلاب همواره ریزشهای زیادی داشتیم و حتی جبهه ملی و نهضت آزدی نیز در راهپیماییهای عظیم مردم شرکت می کردند ولی به تدریج چون به اهداف مادی که داشتند نرسیدند از صحنه خارج شدند.

موحدی کرمانی بیان داشت: در حوادث اخیر به تعبیر مقام معظم رهبری فتنه به وجود آمد و این فتنه انسانها را منحرف می کند.

موحدی کرمانی تأکید کرد: حساب معترضان از حساب محارب و کسانی که مرتبط با بیگانه و سرویسهای جاسوسی غرب بودند و قصد ضایع کردن خون شهدا و زحمات مردم، علما و دانشجویان را داشتند جداست.

آیت الله موحدی کرمانی افزود: معنویتی را که در کشور داریم به برکت قیام امام و خون شهدا نصیب ما شده است و باید آن را حفظ کنیم.

عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: نباید در مقابل انحراف و بی تفاوتیها بی توجه بود.