"مرگ بر آمریکا"ی ایرانیان در 818 شهر / ایرانی ها مدافع استقلال خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت روزنامه القدس العربی چاپ لندن در صفحه نخست خود به تظاهرات مردم ایران در 22 بهمن پرداخت و در گزارشی نوشت که مردم ایران صبح امروز با تجمع در میدان آزادی سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند.

به نوشته این روزنامه، مردم ایران پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" نوشته شده بود و حاضران در راهپیمایی در حمایت از آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران شعار سر می دادند.

القدس العربی در این گزارش همچنین به درج بخشی از سخنان "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور کشورمان پرداخت.

خبرگزاری آلمان و فرانسه نیز سخنان محمود احمدی نژاد را در خبرهایی فوری و جداگانه نقل کردند.

پایگاه اینترنتی المنار لبنان نیز راهپیمایی میلیونی امروز مردم ایران را نخستین خبر خود قرار داد و نوشت: راهپیمایی گسترده مردم ایران به طور همزمان در 818 شهر و 4 هزار روستا برگزار شد.

المنار همچنین اعلام کرد که اقشار مختلف مردم ایران از هفت مسیر آغاز و به میدان آزادی منتهی شد و حاضران در راهپیمایی با سر دادن شعارهای "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" و "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند.

اکثر این رسانه ها و تحلیلگرانشان حضور مردم را با استناد به تجربیات تاریخی به عنوان نماد استقلال خواهی ملت ایران یاد کرده اند.