ایران اسلامی در زمینه هوا و فضا جزو 10 کشور نخست دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی ظهر پنجشنبه در جمع شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن دامغان گفت: ایران اسلامی امروز به برکت انقلاب اسلامی به قدرت توانمند منطقه تبدیل شده است.

وی افزود: ایران امروز به یک کشور قدرتمند در زمینه نظامی و دفاعی تبدیل شده و در دنیا مطرح است و دشمنان ایران نیز از این مسئله رنج می برند.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران از تهدیدهای توخالی دشمنان هیچ هراسی ندارند، گفت: امروز ملت ایران تهدیدات دشمن را مسخره می‌دانند.

به گفته وی، امروز نیروهای انقلاب اسلامی ایران روز به روز در حال افزایش است چرا که ایران از نیروی عظیم مردمی شکل گرفته و به پشتوانه عظیم ملت توطئه‌های دشمنان این انقلاب را به خودشان بر می گرداند.

وزیر دفاع تصریح کرد: توانمندی های دفاعی ایران در اختیار کشورهای منطقه و متعلق به امت اسلامی است و دکترین نظامی ما بازدارندگی است.

وی با اشاره به اینکه تحکیم پایه‌های دفاعی و توسعه آنها از مسئولیتهای مهم وزارت دفاع است، گفت: پایداری انقلاب اسلامی ایران امروز برای دشمنان شگفت‌انگیز است و دشمنان را به تعجب واداشته است.

سردار وحیدی با بیان اینکه انقلاب مسیر تکاملی است، گفت: انقلاب اسلامی ایران با پیروی از ولایت فقیه و پشتیبانی مردمی به حرکت خود در جهت سربلندی و سرافرازی ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: دشمنان به انقلاب بزرگ در کشورمان اعتراف دارند و از اینکه این انقلاب از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار بوده در حیرت به سر می برند.

وزیر دفاع با اشاره به پیشرفتهای دفاعی ایران گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در همه بخش های مختلف واضح و مشهود است.