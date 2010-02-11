مردم در بیان مقام معظم رهبری امام راحل(ره) را می جویند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سعید سعیدی ظهر پنجشنبه در مراسم راهپیمایی 22 بهمن که با حضور گسترده و چشمگیر مردم در شهر کرمان برگزار شد، اظهار داشت: امروز مقام معظم رهبری یاد و راه امام راحل را زنده نگه داشته است است و مردم در بیان آیت الله خامنه ای امام راحل(ره) را می جویند.
وی افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان از ولایت مداری مردم ایران دارد و مقام معظم رهبری با تدبیر و هوشیاری کامل جریان فتنه را برای مردم آشکار کردند و جریانهای انحرافی امروز به عنوان منفورترین حرکتها شناخته می شود.
این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص حضور هوشیارانه مردم در صحنه های مختلف انقلاب گفت: مردم مهمترین نقش را در پیروزی انقلاب داشتند و این نقش را امروز نیز ادامه می دهند و اجازه دست درازی به ارزشهای انقلاب را به منحرفان نمی دهند.
وی با اشاره به دوران طاغوت گفت: دوران سیاه طاغوت و وابستگی ایران به کشورهای دیگر به ویژه برای نسل سوم انقلاب باید بازگو شود.
به گزارش خبرنگاران مهر از سراسر استان کرمان مردم انقلابی و ولایتمدار کرمان در 20 شهرستان کرمان به صورت چشمگیر در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند بطوریکه این حضور به عنوان یکی از تاریخی ترین راهپیمایی های استان مطرح شده است.
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