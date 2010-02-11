هنر امام تغییر در محتوای نظام جهانی بود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه متکی در راهپیمایی 22 بهمن در میدان ولایت فقیه ارومیه با اشاره به تاثیر انقلاب اسلامی در معادلات جهانی گفت: در 30 سال قبل امام با رهبری داهیانه خود در محتوای کشورداری روابط بین انسانها و روابط بین ملت ها و نیز نظامات بین المللی تحولی اساسی ایجاد کرد.

وی افزود: امام خمینی(ره) با تکیه بر اسلام و عدالت، نظامی را که مبتنی بر ظلم و نابرابری بود نفی و نسیم روحبخش اسلام که نسیم عدالت خواهی است را به جهانیان معرفی کرد.

متکی یادآور شد: امام خمینی (ره) در طول 80 سال عمر با برکت خود هرگز از خود سخن نگفت بلکه همواره از اعتقاداتش و ملتش سخن به میان آورد و همین امر رمز ماندگاری انقلاب اسلامی شد.

وزیر امورخارجه با اشاره به وابستگی کامل رژیم پهلوی و تمامی ارکان نظام آن زمان به عوامل بیگانه خاطرنشان کرد: 30 سال قبل همه ارکان نظام دست بسته در خدمت اربابان بیگانه بودند و برای وابستگی بیشتر به سفارتهای خارجه سعی داشتند گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و زمانی که بوی تعفن وابستگی در بین ملت پیچید امام با انقلاب اسلامی تحولی در مملکت داری ایجاد کرد.

وی گفت: در طول 30 سال گذشته وقتی هنوز حرف ها و صحبتهای امام از طرق مختلف پخش می شود، گویی امام این سخنان را برای حال و زمان امروز گفته اند که این امر نشان از پویایی و زنده بودن اسلام و انقلاب است.

متکی با بیان اینکه امام خدمتگزاری به مردم را افتخار مسئولان برمی شمرد، گفت: مسئولان امروز هویت خود را از گره خوردن به مردم دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار عدالتخواهی و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: شعار انقلاب از خطه آذربایجان برخاست اما در آذربایجان نماند و امروز بیداری مردم آذربایجان بیداری همه ملت ایران و حتی فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی است.

متکی با تقدیر از حضور پرشور مردم ارومیه در راهپیمایی 22 بهمن سلام رسمی رئیس جمهور را به مردم ابلاغ کرد و گفت: امروز در سی و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ملت ایران در جای جای میهن اسلامی به میدان آمدند تا بار دیگر وحدت، همدلی و یکپارچگی خود را برای کسانی که خود را به خواب زده اند و با صداهای معمولی بنا ندارند از خواب بیدار شوند به نمایش بگذارند.

وزیر امورخارجه همچنین با اشاره به سئوال خبرنگاری در خصوص تاثیر حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در سیاست خارجه بیان داشت: ملت ایران همواره در طول تاریخ با دو تیپ مخاطب دوستداران انقلاب و دشمنان نظام مواجه بوده است و حضور مردم ضمن اینکه مشت محکمی بر دهان سلطه جویان خواهد بود چراغ هدایتی برای دوستداران انقلاب و شیفتگان امام راحل است.

وی با اشاره به تحلیل یکی از مجلات آمریکایی در سال 57 در خصوص وقوع انقلاب اسلامی گفت: یکی از بازنشستگان سازمان جاسوسی CIA در این مقاله خطاب به سردمداران استکبار و آمریکا اعلام کرد "شما تصور می کردید پایه های نظام پهلوی را در ایران مستحکم کرده اید ولی امام با شعار عدالتخواهی توانست آنها را وادار به تسلیم کند".

متکی در ادامه با اشاره به القای لیبرال دموکراسی توسط کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم گفت: اندیشمندان غرب تنها دلیل ناراحتی خود از وقوع انقلاب اسلامی را واگذاری حکومت از شاه به امام اعلام نکردند بلکه آنها معتقدند امام (ره) تمام معادلات آنها را در طی سه قرن بر هم زده است.

وی همچنین با اشاره به شعار دموکراسی از سوی کشورهای غربی گفت: لشکرکشی آمریکا به عراق و قتل عام یک میلیون مردم بیگناه این کشور و صدها هزار نفر در افغانستان نمی تواند منطبق با این شعار باشد.

متکی با اشاره به بحران اقتصادی در دنیا گفت: علت بحران اقتصادی دنیا سیاستهای غلط و سلطه خواهی استکبار جهانی است.

وی همچنین با اشاره به بحث غنی سازی اورانیوم و انرژی صلح آمیز هسته ای گفت: ایران قریب به 40 سال عضو ان پی تی بوده و به تمامی تعهدات خود عمل کرده است اما آمریکا با فشار به کشورهای کوچک آنها را مجبور به صدور قطعنامه علیه ایران می کند.

متکی با اشاره به 20 بازرسی توسط رئیس آژانس انرژی هسته ای، هزاران نفر روز بازرسی و هزاران صفحه گزارش در خصوص بحث دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای، گفت: نقطه مشترک تمام این بازرسی ها و گزارش ها این است که رئیس آژانس انرژی هسته ای اعلام کرده است "ما شواهدی مبنی بر فعالیت غیرصلح آمیز هسته ای در ایران ندیده ایم".

وزیر امورخارجه گفت: غربی ها اعلام می کنند ما به نیت ایران تردید داریم گویی آمریکایی ها دستگاهی را کشف کرده اند که نیت کشورها را اندازه گیری می کند.

وی به دستاوردهای دولت نهم و دهم در محرومیت زایی اشاره کرد و گفت: رشد 300 درصدی صادرات غیر نفتی، ارتقا میزان صادرات کشور از هشت میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار تنها گوشه هایی از این خدمات رسانی است.

متکی در ادامه ویژگی بارز آذربایجان غربی را هم مرزی با سه کشورخارجی اشاره کرد و گفت: از سال آینده دفتر نمایندگی دستگاه دیپلماسی کشور در ارومیه با هدف ارتقا سطح مبادلات ایران با کشورهای همسایه ایجاد می شود.