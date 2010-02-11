هشت طرح عمرانی در پارسیان به بهره‌ برداری رسید‌

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، معاون برنامه ریزی و سرپرست حوزه عمرانی استانداری هرمزگان در مراسم بهره ‌برداری از این پروژه‌ ها افزود: هشت پروژه آموزشی، خدماتی و بهداشتی با هزینه‌ای بیش از سه میلیارد ریال در پارسیان به بهره‌برداری رسید.

محمد نصوری افزود: این طرحها شامل جاده بین مزارع، مجتمع فرهنگی و پژوهشی، روشنایی معابر و خیابانهای پارسیان، افتتاح چهار کیلومتر خیابان آسفالته داخل شهر، افتتاح ساختمان اداره آب و فاضلاب روستایی، افتتاح دبستان 10 کلاسه محله احشام پارسیان، آبرسانی روستای برکه دکا، طرح هادی روستایی زیارت و خانه پزشک روستای بهده است.

وی ادامه داد: توجه به مناطق غربی هرمزگان یکی از اهداف مهم دولت مردان است.

نصوری اضافه کرد: چهره محرومیت با خدمات و توجه ویژه دولت به مناطق غربی هرمزگان کم کم در حال زدوده شدن است و امید می‌رود با همکاری مسئولان این مهم محقق شود.

معاون برنامه ریزی استاندار هرمزگان افزود: خدمات این دولت به مناطق محروم واقعا چشمگیر بوده است و مردم این مناطق دیگر از کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی و درمانی، آموزشی و رفاهی و ... رنج نمی‌برند.

نصوری تصریح کرد: ایجاد صنایع انرژی بر در این شهرستان و به دنبال آن ایجاد اشتغال برای جوانان امید تازه‌ای را در دل مردم این مناطق ایجاد کرده که امید است با تکمیل زیرساختها این منطقه به یکی از مناطق زبانزد استان در بعد پیشرفتهای صنعتی تبدیل شود.