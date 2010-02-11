اقتدار و استقرار ولایت فقیه دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، آیت الله غلامعلی نعیم‌آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن در شاهرود گفت: نظارت دقیق و بصیرت تام مقام معظم رهبری توطئه های دشمنان را نقش بر آب می‌کند .

وی افزود: رهبر معظم انقلاب با رصد نیات پلید و مقاصد شوم دشمنان مردم و مسئولان را از آنها آگاه می کنند .

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به حوادث بعد از انتخابات اظهار داشت: انقلاب منهای اسلامیت، انقلاب نیست و هر کس بگوید جمهوری ایرانی از ما جداست و کسی که بگوید ایران بدون اسلام، ملت او را خفه خواهند کرد .

به گفته وی، تا زمانی که مردم پشتیبان انقلاب و ولایت فقیه باشند کشور در مقابل توطئه ها هیچ آسیبی نمی بیند .

وی با اشاره به نقش ولایت فقیه در پیروزی بر بحرانهای پس از انقلاب از جمله بنی صدر و منافقین اظهار داشت: مقام معظم رهبری از ابتدای تصدی ولایت و رهبری خود قبل از هر چیز دیگر بر حفظ و حراست از ایمان، اعتقاد و پایگاه های فکری مردم دغدغه و اصرار داشتند .

نعیم آبادی با تاکید بر لزوم داشتن بصیرت و آگاهی افزود: هر انسانی باید نسبت به تمامی موضوعات مطالعه کند و شناخت و آگاهی خود را بالا ببرد .

وی افزود: برخی جوانان در کوران احساسات در این حوادث حرکاتی انجام دادند که شاید به دلیل شرایط سنی آنها طبیعی باشد اما باید مراقب باشیم و تندروی صورت نگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد: در انقلاب حوادث گوناگونی وجود داشته و مطمئن باشید این فتنه آخرین فتنه نخواهد بود.

وی با اشاره به توطئه ها و فتنه گری ها بعد از پیروزی انقلاب افزود: ملت ایران فتنه اخیر را نیز با هدایت رهبر معظم انقلاب تمام خواهد کرد .

نعیم‌آبادی اظهار داشت: بسیاری از سران جاهل کشورهای استکباری فکر می‌کنند که با سلاح‌های پیشرفته و مدرن می‌توانند رهبریت ملت‌ها در دست بگیرند.