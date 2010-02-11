مردم رفسنجان از ابتدای انقلاب اسلامی همراه ولایت فقیه بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عباس رمضانی پور ظهر پنجشنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن در میدان ابراهیم رفسنجان با اشاره به تمامی فتنه های پس از انقلاب اسلامی اظهار داشت: رمز ماندگاری انقلاب اتکا به خدا و ایمان مردم متدین ایران بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به یقین برآیند این انقلاب و نظام ما معجزه قرن بوده و به این اعجاز حتی دشمنان نیز اذعان دارند.

رمضانی پور با اشاره به در پیش بودن سفر ریاست جمهوری به استان کرمان تصریح کرد: سهم رفسنجان در سی سال گذشته کم داده شده است و به این شهر کم بها داده شده است.

وی تاکید کرد: دو سال پی در پی سرمازدگی و نبود محصول پسته باعث شده دیگر حتی مردم در امرار معاش خود با مشکل مواجه شوند.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: با وجود همه توطئه ها و دسیسه هایی که دشمنان نظام بر ضد نظام جمهوری اسلامی تدارک دیدند اما به خواست خداوند هیچ کدام از این توطئه ها نتوانست جلوی رشد نظام ما را بگیرد و امروز کشور ما برای سایر کشورها نیز به الگویی نمونه است.

سیف الله امینی زاده با اشاره به پروژه های افتتاح شده در دهه فجر بیان کرد: در این دهه 217 پروژه مورد افتتاح یا کلنگ زنی شد که یکی از آنها سیمان زرین رفسنجان بوه است.

امینی زاده عنوان کرد: در بخش گازرسانی عملیات گازرسانی به 15 روستا و چهار شهر در رفسنجان آغاز شد که 12 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده است.

فرماندار رفسنجان بیان داشت: 100 درصد پروژه های دور اول سفر ریاست جمهوری به رفسنجان اجرایی شده و در دور دوم از 31 پروژه پیشرفت 45 درصدی حاصل شده است.

امینی زاده خشکسالی را یکی از مهمترین بحرانهای شهرستان رفسنجان دانست و افزود: در این زمینه مبلغ سه میلیارد و 350 میلیون تومان به بخش کشاورزی شهرستان اختصاص داده شده است.