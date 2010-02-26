یوونتوس، لیورپول و والنسیا به یک هشتم نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دور یک شانزدهم نهایی رقابت های لیگ اروپا دیشب با برگزاری 15 دیدار در نقاط مختلف اروپا پیگیری شد که طی آن بزرگان فوتبال قاره با برتری مقابل حریفان خود به دور یک هشتم نهایی این رقابت ها صعود کردند.

نتایج کامل رقابت ها به این شرح است:

* گالاتاسرای ترکیه یک - آتلتیکو مادرید اسپانیا 2

دیدار رفت: آتلتیکومادرید اسپانیا یک - گالاتاسرای ترکیه یک

تیم صعود کننده: آتلتیکو مادرید

* اندرلشت بلژیک 4 - آتلتیک بیلبائو اسپانیا صفر

دیدار رفت: آتلتیک بیلبائو اسپانیا یک - اندرلشت بلژیک یک

تیم صعود کننده : اندرلشت

* المپیک مارسی فرانسه 3 - کپنهاگن دانمارک یک

دیدار رفت: کپنهاگن دانمارک یک - مارسی فرانسه 3

تیم صعودکننده: المپیک مارسی



* رم ایتالیا 2 - پاناتینایکوس یونان 3

دیدار رفت: پاناتینایکوس یونان 3 - رم ایتالیا 2

تیم صعودکننده: پاناتینایکوس



* شاختاردونتسک اوکراین یک - فولهام انگلیس یک

دیدار رفت: فولهام انگلستان 2 - شاختاردونتسک اوکراین یک

تیم صعود کننده: فولهام

* اورزیچنی رومانی یک - لیورپول انگلیس 3

دیدار رفت: لیورپول انگلستان یک - اورزیچنی رومانی صفر

تیم صعودکننده: لیورپول

* آیندهوون هلند 3 - هامبورگ آلمان 2

دیدار رفت: هامبورگ آلمان یک - آیندهوون هلند صفر

تیم صعودکننده: هامبورگ

* هاپوئل تل آویو صفر - رابین کازان روسیه صفر

دیدار رفت: رابین کازان روسیه 3 - هاپوئل تل آویو صفر

تیم صعودکننده: رابین کازان

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال 3 - اورتون انگلیس صفر

دیدار رفت: اورتون 2 - اسپورتینگ یک

تیم صعودکننده: اسپورتینگ لیسبون

* یوونتوس ایتالیا صفر - آژاکس آمستردام هلند صفر

دیدار رفت: آژاکس هلند یک - یوونتوس ایتالیا 2

تیم صعود کننده: یوونتوس



* والنسیای اسپانیا 3 - کلاب بروژ بلژیک صفر

دیدار رفت: کلاب بروژ بلژیک یک - والنسیا اسپانیا صفر

تیم صعودکننده: والنسیا

* ولفسبورگ آلمان 4 - ویارئال اسپانیا یک

دیدار رفت: ویارئال اسپانیا 2 - ولفسبورگ آلمان 2

تیم صعودکننده: ولفسبورگ



* سالزبورگ اتریش صفر - استاندار لی یژ بلژیک صفر

دیدار رفت: استاندارد لی یژ بلژیک 3 - سالزبورگ اتریش 2

تیم صعودکننده: استاندارد لی یژ

* فنرباغچه ترکیه یک - لیل فرانسه یک

دیدار رفت: لیل فرانسه 2 - فنرباغچه ترکیه یک

تیم صعودکننده: لیل

* وردربرمن آلمان 4 - توئنته هلند یک

دیدار رفت: توئنته هلند یک - وردربرمن آلمان صفر

تیم صعودکننده: وردربرمن آلمان