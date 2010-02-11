100 میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای سیستان و بلوچستان ذخیره شد

حمید قزوینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اثر بارندگی های چند روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان، در برخی مناطق جنوبی استان طی 24 ساعت، 145 میلیمتر باران بارید که باعث طغیان رودخانه ها شد و تعدادی از سدها که بیش از 10 سال آب نگرفته بود، آبگیری شدند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان افزود: بارندگی های اخیر موجب ذخیره شدن بیش از 100 میلیون متر مکعب آب در پشت سدها شد به طوریکه بیشتر این سدها لبریز شدند.

وی عنوان کرد: سد پیشین، سد خیرآباد نیکشهر، سد انحرافی شیرگواز و سد سارادان ایرانشهر که برای آبگیری در بهار امسال آماده است، از جمله این سدها هستند.

قزوینی گفت: سه سد زیردان چابهار با ظرفیت 207 میلیون مترمکعب، سد ماشکید علیا با ظرفیت 67 میلیون مترمکعب و سد گلوگاه زاهدان با ظرفیت 75 میلیون مترمکعب که در حال حاضر بیش از 90 درصد کار ساخت آنها به اتمام رسیده بیش از 20 میلیون مترمکعب آبگری شده اند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: سد تغذیه ای مهران خاش که 10 سال آبگیری نشده بود بیش از پنج میلیون مترمکعب آب گرفت و سرریز شد.