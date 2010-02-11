ترویج تفرقه خیانت به اسلام و انقلاب است / آمریکا جرات حمله ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری ظهر پنجشنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن 88 در شهرستان نور افزود: امروز هر فرد، حزب و شخصیتی که موجب تفرقه در بین مردم و مسئولان شده و وحدت جامعه را خدشه دار کند خیانت به اسلام کرده است.

وی با اشاره به اینکه شیطان همواره از فاصله ها استفاده می کند، تصریح کرد: اتحاد و همبستگی ملت، ایران را قدرتمندترین کشور منطقه معرفی کرده و آمریکا در این خصوص غلط می کند که بخواهد به حمله به ایران فکر کند.

وی تاکید کرد: دنیا بداند کشور ایران، افغانستان و عراق نیست بلکه ایران است و ایرانی های مسلمان عاشق سرزمین، اسلام و پیروان امیرمومنان (ع) و امام حسین (ع) هستند و با هیچ کشور دیگری در دنیا قابل مقایسه نخواهد بود.

ناطق نوری با بیان اینکه سخن حمله به ایران سخن یاوه است، گفت: دشمن می خواهد به هر طریق ایران را به پای میز مذاکره بکشاند و خوب هم می داند که با ایران مقتدر و یکپارچه نمی تواند روبرو شود.

وی اذعان داشت: دشمن قصد ایجاد رخنه و اختلاف در بین ملت و مسئولان کشور را دارد تا بعد از آنکه ایران با این اختلاف ها ضعیف شد بتواند آن را به پای میز مذاکره بکشاند و ایرانیان نیز باید بیدار باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری، مردم و شخصیتهای بزرگ کشور را از ارکان مهم قدرت ایران دانست و افزود: رهبری کشور به عنوان خیمه نظام، مردم به عنوان چادر این خیمه و طناب دور چادر نیز وجود شخصیت های بزرگ کشور هستند و اگر هرکدام از این ارکان دچار خدشه شوند، نظام جمهوری اسلامی دچار خدشه خواهد شد.

ناطق نوری با اعلام اینکه امام راحل با آمدنش تمام دل ها را یک کاسه کرد، اظهار داشت: شاه در زمان حکومتش با تمام هیبت تو خالی خود در مقابل کارتر ذلیل بود این در حالی بود که امام عظیم الشأن، بزرگ مرد تاریخ بود که با تمام قدرت اعلام کرد آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.