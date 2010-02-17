تامین آب شرب سالم از اولویتهای اسلامشهر است

فرماندار اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: میزان مصرف آب در شهرستان حداقل 950 لیتر در ثانیه و حداکثر 1200 لیتر در ثانیه است که با توجه به ساخت و سازهای جدید و رشد جمعیت مقدار مصرف در حال افزایش است که باید برای آن تدابیرجدی اندیشید.

وی ادامه داد: ضرورت دارد در برنامه ریزی ها وتعریف پروژه ها و طرح ها،توجه ویژه ای به آینده و چشم اندازسالیان بعد شهرستان داشت.

آرام بیان داشت: متاسفانه زیرساخت های شهرستان متناسب با جمعیت رشد نکرده است و مردم با مشکلاتی مواجه هستند که از جمله این مشکلات افت فشار و بعضا قطعی آب در بعضی از مناطق به دلیل عدم تناسب حجم مخازن وشبکه آبرسانی آب ،با میزان مصرف آن منطقه است.

این مسئول عنوان کرد: میزان مصرف فعلی شهرستان در کمترین حالت 950 لیتر در ثانیه و در پیک مصرف 1200 لیتر در ثانیه است که تامین آب با این مقدار دبی، کار آسانی نیست.

فرماندار اسلامشهر از احداث سه مخزن آب 10 هزار متر مکعبی در سه نقطه شهرستان جهت حل این مشکل خبر داد و گفت: مخزن شهرک امام حسین(ع) (میان آباد) تقریبا به اتمام رسیده است و امیدواریم دو مخزن چهاردانگه و احمد آباد مستوفی نیزبا افزایش سرعت پیمانکار درآینده نزدیک اتمام و آماده بهره برداری شود که نقش بسزایی درحل مشکل کمبود آب ، تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای مردم شهرستان خواهد داشت.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اسلامشهر به پروژه چهارخطه نمودن محوراحمد آباد مستوفی اشاره کرد و گفت: این پروژه بسیار مهم است و طول این محور 16 کیلومتر است که حدود 10 کیلومتر آن به همت و همکاری مجموعه فرمانداری، بخشداری،شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهرآزاد سازی شده و شش کیلومتر باقیمانده نیز در حال توافق است.

مهندس آرام گفت: اجرای این پروژه از جهات مختلفی مهم است و یکی از آزادراه های جدید استان تهران خواهد شد که نقش مهمی در کاهش ترافیک بلوار آیت الله سعیدی و کاهش زمان سفر وتصادفات دارد.

فرماندار اسلامشهر تاکید کرد: بر روی این پروژه بسیار حساس هستیم و هر روز حداقل یک بار پیگیر آن شده و تا به حال نیز چندین بار از آن بازدید کرده ام و جلسات آن نیز هر هفته با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری، بخشدار، شهردار و شورای شهر اسلامشهر، جهاد کشاورزی و اداره راه و ترابری، اداره برق و دیگر ادارات مرتبط برگزار می شود.

امیدوارم با بهره برداری از این طرح دیگر شاهد تصادفات شدید در این محورکه بعضا منجر به مرگ می شود، نبوده و مردم شهرستان اسلامشهر و شهرستان های مجاور بتوانند در ایمنی و سلامت و در کمترین زمان ممکن از این مسیرتردد نمایند.

فرماندار اسلامشهر یادآور شد: شهرستان اسلامشهر در حال حاضر حدود 550 هزار نفر جمعیت دارد که که پیش بینی می شود با توجه به رشد جمعیت،ساخت و سازهای جدید و مهاجرت ها،تا سال 1390جمعیت آن به 700 هزار نفر افزایش یابد.