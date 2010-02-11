تاریخ روابط ایران و قطر هیچ نقطه تاریکی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قطر در دیدار اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوحه، با تمجید از شخصیت رئیس جمهور ایران و مواضع وی اظهار داشت: همواره در دیدار با مسئولین کشورهای غربی تاکید کرده ایم که می توانید روی نقش کشورهای بزرگ اسلامی مثل ایران برای تامین ثبات و امنیت پایدار در منطقه تکیه نمایند و به همین خاطر نیز با تحریک کشورهای منطقه علیه ایران مخالفت کرده ایم.

شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی،تشریح کرد: ما هیچ مشکلی در توسعه و تعمیق روابط با ایران نداریم چرا که همه ملتهای مسلمان منطقه با هم برادر هستند.



امیر قطر همچنین تاکید کرد: ما درحفظ و ارتقای روابط با ایران بعنوان یک کشور همسایه و مسلمان همواره سیاست ها و مواضع مستقلی را دنبال کرده ایم.



امیر قطر همچنین بروز برخی حوادث پس از انتخابات در کشور مردمسالاری همانند ایران را امری طبیعی دانست و به تلاش برخی کشورهای غربی برای سوء استفاده از این حوادث اشاره کرد.



اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و جانشین رئیس جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز در این دیدار بر گسترش روابط تاریخی و عمیق دو کشور تاکید کرد.



مشایی در دیدار امیر قطر ابتدا با ابلاغ سلامهای گرم و صمیمانه رئیس جمهوری اسلامی ایران به وی،از دعوت امیر قطر و فرصت این دیدار ابراز خرسندی کرد و از حسن استقبال مسئولین عالیرتبه قطری تقدیر و تشکر کرد.



رئیس دفتر رئیس جمهوری روابط دوستانه بین دو دولت و ملت را فراتر از سطح روابط عادی دانست و اظهار داشت: علایق و مبانی مشترک دینی و همسایگی و اهتمام مسئولان عالی دو کشور یک تکلیف برای توسعه همه جانبه روابط بین ایران و قطر ایجاد می کند.



مشایی در ادامه با بیان اینکه کشورهای منطقه از جهات مختلف ثروتمند هستند و چنین کشورهایی هیچ تمایل و نیازی به ایجاد بحران ندارند تصریح کرد: آنهایی بحران ایجاد می کنند که از حیث منابع مادی یا سرمایه انسانی در فقر هستند حال آنکه کشور های منطقه از هر دو حیث غنی هستند.



وی در ادامه علاقه محمود احمدی نژاد به تعمیق روابط دوستانه بین ایران با همه کشورهای اسلامی بویژه قطر را ناشی از روحیه وی در توجه به کرامت و جایگاه ویژه مسلمانان در جهان دانست .



جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابتکار عمل های خوب و هوشمندانه دولت و امیر قطر در عرصه های منطقه ای و بین المللی و اهتمام قطر به تامین ثبات و امنیت منطقه بر اهمیت راهبردی و بی نظیر منطقه در سطح جهان تاکید کرد.



مشایی اظهار داشت: منابع و ذخایر منطقه هر چند موجب طمع ورزی قدرتهای فرامنطقه ای شده اما در عین حال فرصتی بی نظیر برای بهره گیری از ظرفیتهای گسترده کشورهای منطقه می باشد.



وی همچنین با اشاره به ناراحتی کشورهای غربی از انتخاب دکتر احمدی نژاد در انتخاباتی آزاد و آن هم با حضور بسیار گسترده مردم، بر مواضع اصولی دولت ایران تاکید کرد و اظهار داشت: این امر نشانگر آن است که در صورت وجود عزم و اراده و پشتکار جدی ظرفیتهای بسیار عالی برای پیشرفت و توسعه و آبادانی دو کشور وجود دارد.



جانشین رئیس جمهور در شواری عالی امور ایرانیان همچنین از توجه و اهتمام ویژه امیر قطر به هموطنان عزیز ایرانی مقیم این کشور تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و پیگیری های مسئولان دو کشور شاهد مرتفع شدن برخی مسائل و مشکلات مربوطه باشیم و با توجه به پتانسیل بالای خدمات فنی و مهندسی ایران برای اعزام به کشور های قطر و مشارکت در سازندگی رو به رشد آن کشور بتوانیم همکاریهای موثرتری داشته باشیم.



امیرقطر نیز در پایان از عنایت ویژه مقام معظم رهبری نسبت به ارتقاء روابط دو جانبه تقدیر و تشکر نمود و بر مأموریت ویژه ولیعهد قطر در توسعه مناسبات اقتصادی و رفت و آمد هیأت ها تأکید کرد.

در این دیدار عبد الله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر و محمد شریف ملک زاده دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز گزارش هایی در زمینه های مختلف همکاری های دو کشور ارائه کردند.