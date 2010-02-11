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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

دانشگاهها روز یکشنبه تعطیل شدند

دانشگاهها روز یکشنبه تعطیل شدند

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تسهیل حضور دانشگاهیان در مراسم عزاداری طی ابلاغی کلیه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را در روز یکشنبه 25 بهمن ماه جاری تعطیل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو با تشکر از حضور پرشور مجموعه خانواده دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان همراه با ملت شریف ایران در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن اعلام کرد روز یکشنبه 25 بهمن‌ماه تعطیل است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این ابلاغ اعلام کرد با توجه به مراسم سوگواری رحلت پیام اکرم (ص)، شهادت حضرت امام حسن محتبی (ع) و نیز شهادت حضرت امام رضا (ع) در روزهای شنبه و دوشنبه 24 و 26 بهمن ‌ماه به منظور تسهیل حضور دانشگاهیان در مراسم عزاداری، کلیه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روز یکشنبه 25 بهمن‌ماه تعطیل است.

کد مطلب 1034319

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