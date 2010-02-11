دانشگاهها روز یکشنبه تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو با تشکر از حضور پرشور مجموعه خانواده دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان همراه با ملت شریف ایران در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن اعلام کرد روز یکشنبه 25 بهمن‌ماه تعطیل است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این ابلاغ اعلام کرد با توجه به مراسم سوگواری رحلت پیام اکرم (ص)، شهادت حضرت امام حسن محتبی (ع) و نیز شهادت حضرت امام رضا (ع) در روزهای شنبه و دوشنبه 24 و 26 بهمن ‌ماه به منظور تسهیل حضور دانشگاهیان در مراسم عزاداری، کلیه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روز یکشنبه 25 بهمن‌ماه تعطیل است.