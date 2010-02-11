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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

گزارش مهر از جشن انقلاب/

ایرانیان سراسر کشور حماسه ای دیگر را رقم زدند

ایرانیان سراسر کشور حماسه ای دیگر را رقم زدند

گروه استانها - خبرگزاری مهر: ایران، امروز یکپارچه خالق حماسه ای بود که در آن ایرانیان سراسر کشور با به رخ کشیدن اتحاد و همدلی در سی و یکیمن بهار پیروزی انقلاب اسلامی تعجب دنیا را برانگیختند.

به گزارش خبرنگاران مهر در سراسر کشور، در هر گوشه از ایران اسلامی امروز حماسه ای به یادماندنی خلق شد تا بار دیگر جهانیان بدانند هرگز غبار فراموشی با گذر ایام بر تارک تاریخ انقلاب باقی نمی ماند و حتی پس از گذشت 31 سال از پیروی انقلاب ایرانیها از هر زبان و قوم و منطقه یکپارچه با هم نوای وحدت و اتحاد سر می دهند.

در این میان نمی توان تفاوتها، گویشها، لهجه ها و حتی پوششهای محلی را از یکدیگر جدا کرد، از گوشه گوشه ایران خبر رسید که خیابانهای شهر از هجوم جمعیت مشتاق قفل شده اند.

حضور مردمی در اقصی نقاط کشور از شمال تا جنوب و شرق و غرب همگی حاکی از راهپیمایی پرشور میلیونی مردمی در راه پاسداشت انقلاب اسلامی و ارزشهای آن است.

ایرانیها با هرعقیده و قومی بار دیگر در دفتر تاریخ پس از پیروزی انقلاب حماسه ای دیگر را رقم زدند تا همگان بدانند وحدت و یکپارچگی ایرانیان را نمی توان با هیچ حربه و سلاحی مورد هدف قرار داد.

بنابر گزارش خبرنگاران مهر از سراسر کشور علاوه بر حضور مسئولان ملی و محلی در اقصی نقاط ایران، اقشار مختلف مردمی نیز با حضور باشکوه در راهپیمایی امروز اتحاد ملی را به رخ کشیدند.

حضور روستاییان، عشایر و اقلیتهای قومی و مذهبی در سراسر کشور از نکات قابل توجه راهپیمایی امروز بود.

حضور نسل سوم انقلاب همراه با بزرگترها و نیز کودکان و نوجوانانی که پرچم به دست با تمام انرژی خود شعارهای انقلابی سر می دادند نیز توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرده بود.

همگام با پایتخت تمامی مراکز استانها، شهرهای کوچک و بزرگ، روستاها و بخشها نیز صحنه هایی از هویت ملی را در سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به تصویر کشیدند.

کد مطلب 1034325

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