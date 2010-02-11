انبار پلاستیک در بازار روز بندرعباس آتش گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صبح پنجشنبه انباری در مرکز بازار روز بندرعباس به دلایل نامعلومی آتش گرفت و باعث ترس و وحشت در میان بازاریان شد.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر این آتش سوزی بزرگ حوالی ساعت 9 و 45 دقیقه در یکی از انبارهای پلاستیک در مرکز بازار قدیمی بندرعباس رخ داد که خوشبختانه خسارتی به مغازهای اطراف وارد نکرد.

با حضور به موقع اکیپ های امداد و نجات و آتش نشانی آتش سوزی مهار و پس از 50 دقیقه خاموش شد.

یکی از اهالی بازار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس از علت آتش سوزی ابراز بی اطلاعی کرد و بیان کرد: این انبار یکی از انبارهای بزرگ در مرکز بازار قدیمی شهر قرار دارد که پنج یا شش مغازه اجناس خود را در آن نگهداری می کنند.