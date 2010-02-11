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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

انبار پلاستیک در بازار روز بندرعباس آتش گرفت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: پیش از ظهر امروز انبار پلاستیک در بازار روز بندرعباس به دلایل نامعلومی آتش گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صبح پنجشنبه انباری در مرکز بازار روز بندرعباس به دلایل نامعلومی آتش گرفت و باعث ترس و وحشت در میان بازاریان شد.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر این آتش سوزی بزرگ حوالی ساعت 9 و 45 دقیقه در یکی از انبارهای پلاستیک در مرکز بازار قدیمی بندرعباس رخ داد که خوشبختانه خسارتی به مغازهای اطراف وارد نکرد.

با حضور به موقع اکیپ های امداد و نجات و آتش نشانی آتش سوزی مهار و پس از 50 دقیقه خاموش شد.

یکی از اهالی بازار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس از علت آتش سوزی ابراز بی اطلاعی کرد و بیان کرد: این انبار یکی از انبارهای بزرگ در مرکز بازار قدیمی شهر قرار دارد که پنج یا شش مغازه اجناس خود را در آن نگهداری می کنند. 

کد مطلب 1034326

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