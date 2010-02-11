پاسخ ایران به پیشنهاد آژانس اعتماد جهانی را جلب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"برنار والرو " با اشاره به پیشنهاد نوامبر سال 2009 آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران مبنی بر تحویل سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی تهران، از جمهوری اسلامی خواست تا این پیشنهاد را با جدیت مورد بررسی قرار داده و به آن پاسخ دهد.

وی با نادیده گرفتن همکاری مستمر و سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس و تاکید گزارشهای این نهاد بین المللی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان مدعی شد : اگر ایران به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد و با آژانس همکاری واقعی داشته باشد این مسئله اعتماد جامعه جهانی را جلب خواهد کرد.



آژانس به ایران پیشنهاد کرده است که 1200 کیلوگرم از ذخیره سوخت با غنای 3.5 درصد را در روسیه به سوخت با غنای تقریباً 20 درصد تبدیل کند و سپس این سوخت به فرانسه ارسال شود تا به چهار میله سوخت تبدیل برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران باز گردانده شود.

میزان سوخت ارسالی و مکان معاوضه سوخت از جمله مواردی بود که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد آژانس را رد کرد و پس از آن ایران آغاز غنی سازی با 20 درصد را در داخل کلید زد.