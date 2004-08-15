روزانه 750 نفر متقاضي وام به صندوق معرفي مي شوند

دكتر مجيد جمشديان با اشاره به حجم زياد مدارك ارسالي از سوي زوجهاي جوان تهراني، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: تا كنون براي 22 هزار نفر از متقاضيان دريافت وام دعوت نامه ارسال كرده ايم كه در موعد مقرر نسبت به مراجعه به صندوق موردنظر اقدام كنند.

وي در ارتباط با افزايش روزانه تعداد بيشتري از متقاضيان براي دريافت وام ازدواج گفت: در حال حاضر روزانه بالغ بر 400نفر به صندوقها معرفي مي شوند كه از اول شهريورماه اين رقم به 750 نفر در طول روز افزايش خواهد يافت.

جمشيديان در خصوص نحوه پرداخت وام يك ميليون توماني شهرداري به زوجهاي متقاضي اظهار داشت: اغلب تقاضاهاي ارسالي به ستاد معمولا به صورت مشترك دريافت مي شود اما اگر شخصي بنا داشته باشد به صورت جداگانه اين وام را دريافت كند هيچ مانعي وجود ندارد.

شايان ذكر است شهرداري تهران در راستاي تسهيل امر حسنه ازدواج جوانان، به زوجهايي كه ساكن مناطق 22گانه شهرداري تهران هستند و تاريخ وقوع عقدشان از آذرماه سال گذشته به بعد مي باشد مبلغ يك ميليون تومان وام ازدواج در قالب قرض الحسنه پرداخت مي كند.