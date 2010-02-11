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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

دوره ارتقا داوری هندبال بانوان کشور در بابل آغاز شد

دوره ارتقا داوری هندبال بانوان کشور در بابل آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال مازندران از آغاز دوره ارتقاء داوری درجه دو به یک و یک به ملی به میزبانی هیئت هندبال مازندران در شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، خسرو ابراهیم زاده بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم گشایش این مسابقات گفت: این دوره از روز گذشته با حضور 40 دوار هندبال بانوان کشور در مجموعه ورزشی بهار شهرستان بابل آغاز شد.

وی افزود: این دوره زیر نظر علیرضا سلیمانی و علی حیات پور رئیس و دبیر کمیته داوران فدراسیون هندبال در بابل در حال برگزاری است.

رئیس هیئت هندبال مازندران بیان کرد: این دوره در دو نوبت صبح وعصر در این مجموعه ورزشی برگزار می شود.

ابراهیم زاده به حضور شش داور بانوی مازندرانی در این دوره اشاره و اضافه کرد: منیره نامجو، نگار محمدی ، ندابزرگ زاده، راحله نصرالله پور، سمیرا ریاحی و زهره جلالیان از دواران درجه یک مازندرانی هم حضور دارند.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی که نخستین دوره میزبانی آن در مازندران است، از سوی فدراسیون هندبال کشور مجوز آن صادر شده بود.

رئیس هیئت هندبال مازندران یادآور شد: در این دوره داورانی هم هستند از درجه دو به یک ارتقاء می یابند.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه در سطح داوری شش سطح داوری وجود دارد خاطرنشان کرد: این سطح ها شامل سطح سه به دو، دو یه یک ، یک به ملی ، ملی به قاره ای ، قاره ای به بین المللی و بین المللی به جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره ها باعث پیشرفت و ارتقا سطح داوری در کشور در برگزاری مسابقات لیگ و بین المللی می شود.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: در سالهای اخیر داوران زیادی از کشورمان در مسابقات آسیایی و جهانی و حتی در لیگ های منطقه برای داوری شرکت کردند.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: این دوره با همکاری فدراسیون هندبال، اداره کل تربیت بدنی، هیئت هندبال مازندران وشهرستان بابل برگزار می شود. 

کد مطلب 1034340

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