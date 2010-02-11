مسابقات رزمی فول هاپکیدو کشور آغاز شد

علی شکری پور گفت: این مسابقات طی امروز و فردا در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل جریان دارد.

وی افزود: در این مسابقات حدود 250 فول هاپیکدوکار در قالب 20 تیم از استانهای مازندران، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و گیلان با هم رقابت می کنند.

رئیس سبک فول هاپیکدو کشور بیان کرد: این مسابقات در چهار رده سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان وبزرگسالان و در هشت وزن در هر رده سنی در حال برگزاری است.

شکری پور با اشاره به اینکه این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی نیز دارد، اضافه کرد: در پایان این مسابقات چهار نفر برتر هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

وی ادامه داد: اردوی تیم ملی نیز فروردین ماه در مازندران برگزار می شود.

رئیس سبک فول هاپیکدو کشور خاطرنشان کرد: از سوی تیم ملی پس از اردوهای چند مرحله ای فروردین ماه به تورنمنت های بین المللی آذربایجان اعزام خواهند شد.

شکری پور با اشاره به اینکه هم اکنون حدود دو هزار ورزشکار در رشته رزمی فول هاپکیدو مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: از این تعداد بیش از 120 فول هاپکیدوکار آملی هستند.

شکری پور یادآور شد: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در حال برگزاری است.