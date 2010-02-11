فرماندار اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، طرحهای مختلف عمرانی، خدماتی، رفاهی و درمانی درسطح شهرستان اسلامشهر، که در طول چند ماهه گذشته تکمیل شده بودند، به دست امام جمعه و مسئولان شهرستان، آغاز به کار کرده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

غلامحسین آرام افزود: در طول ایام دهه مبارک فجر، بیش از 64 طرح عمرانی، در زمینه های مختلف رفاهی، خدماتی، ورزشی، بهداشتی، در سطح شهرستان اسلامشهر توسط دستگاه‌های اجرایی شهرستان و با هزینه‌ای بالغ بر 160 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و شهرداری‌ها، برای خدمات رسانی بهتر به مردم شریف این شهرستان، شروع به کار کرده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

فرماندار اسلامشهر گفت: با بهره‌برداری از شبکه گازرسانی به روستای مهران آباد و بخش باقیمانده شهرک قائمیه، 100 درصد مناطق شهرستان اسلامشهر، زیر پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفت و امکان بهره‌مندی از این نعمت الهی برای اهالی شهرستان فراهم شد.

آرام بیان کرد: احداث مرکز بهداشتی درمانی شماره دو واوان، ساختمان دارالقرآن چهاردانگه، مرکز فوریت‌های پزشکی و اورژانس چهاردانگه، پایگاه دوچرخه‌سواری و جاده تندرستی، بوستان‌های الهیه و نور، گازرسانی به روستای مهران آباد و قائمیه، تخریب و بازسازی مدرسه 15 کلاسه شهید سرافراز، احداث مدرسه 18 کلاسه اندیشه و ده‌ ها طرح عمرانی فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، خدماتی و تفریحی دیگر در مناطق مختلف این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: ارتقای شهرک امام حسین (ع) و استقرار شهرداری منطقه شش اسلامشهر با ایجاد منطقه جداگانه یکی از آرزوهای دیرینه اهالی این شهرک به واقعیت پیوست، که امیدواریم با راه‌اندازی این شهرداری گاهی در جهت رفع مشکلات مردم برداشته و خدمتی بهتر ارائه شود.