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۲۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

ناطق نوری در گفتگو با مهر:

مسئولان به یکدلی ملت اقتدا کنند/ حضور مردم تحکیم پیوند ملت بارهبری بود

مسئولان به یکدلی ملت اقتدا کنند/ حضور مردم تحکیم پیوند ملت بارهبری بود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه "مسئولان باید به یکدلی ملت اقتدا کنند" گفت: راهپیمایی امروز مردم ایران بیانگر تحکیم پیوند ملت با رهبری و دفاع همه جانبه از منافع ملی بود.

حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: با این صفا و یکدلی ملت در دفاع از آرمان های انقلاب ، هر کسی در هر فرقه و دسته و جریانی به نظام جمهوری اسلامی لطمه بزند و دل مردم را به درد آورد و راه دیگری برود ، قطعا در پیشگاه الهی رسوا و ریشه کن خواهد شد.

وی افزود: حضور پرشور مردم ایران همه ساله در راهپیمایی 22 بهمن برای جهانیان پیام دارد و چشم تمام عالم و رسانه های خارجی به راهپیمایی مردم ایران است.

وی با اعلام اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال برای جهانیان پیامی عمیق تر از سالهای گذشته دارد، تصریح کرد: راهپیمایی امروز بیانگر این بود که توطئه ها و فتنه های بیگانگان و دشمنان نمی تواند در صفوف ملت ایران رخنه ایجاد کند و اگر هم مسائلی بین خودشان وجود داشته باشد در واقع مسائل خانوادگی شان است و هر زمان منافع ملی و مصالح کشور مطرح باشد همه یکدل و یکپارچه برای دفاع از منافع ملی، عزم جدی داشته و یک صدا به صحنه خواهند آمد.

ناطق نوری با اشاره به اینکه دشمنان همیشه تحلیلهای غیرمنطقی و غیرعقلانی از ایران دارند، بیان داشت: به طور نمونه اگر میلیون ها نفر از ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند آنها در رسانه هایشان اعلام می کنند که صد ها و هزارها نفر از ایرانیان در راهپیمایی 22بهمن شرکت داشتند.

وی اظهار داشت: دشمنان همواره قصد کوچک جلوه دادن ملت ایران در تمامی صحنه ها و موفقیت ها را دارند اما حضور فشرده و بانشاط امروز مردم قطعا در سراسر کشور سبب می شود که بفهمند تمامی شیطنت هایشان بی نتیجه و بی اثر خواهد شد.

ناطق نوری به منظور شرکت در راهپیمایی مردم نور به این شهرستان سفر کرده است.

کد مطلب 1034392

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