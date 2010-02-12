ستاد مقابله با آنفلوانزای خوکی تشکیل شد/ 6 عضو کابینه در ستاد جدید

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که به منظور آمادگی برای مقابله با همه‌گیری اجتماعی بیماری آنفلوانزای خوکی و اتخاذ تدابیر لازم اجرایی، ستاد مقابله با آنفلوانزا با عضویت محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و خانم مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل ‌شود.

براساس این مصوبه دولت، دبیرخانه ستاد در دفتر هیئت دولت مستقر خواهد بود، ضمن اینکه تصمیمات اکثریت نمایندگان یادشده در امور اجرایی یادشده در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آئین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور است.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را 18 بهمن ماه جاری برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های بهداشت و کشور ابلاغ کرده است.

اولین مورد بیماری آنفلوانزای نوع H1N1) A) که اول تیر ماه امسال از سوی وزارت بهداشت تایید و اعلام شد، مربوط به یک نوجوان 16 ساله ایرانی ‌الاصل مقیم آمریکا بود که به همراه خانواده وارد تهران شده بود. از آن زمان تا چهارم آذر ماه امسال که آخرین آمار وزارت بهداشت اعلام شد، تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوع A ، سه هزاو 762 نفر و تعداد فوتی ها 140 مورد بوده است.