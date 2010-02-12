گامهای بلند ایران به سوی پیشرفت برداشت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: پیشرفتهای ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم تا مرز 20 درصد از جمله تلاشهای دانشمندان این مرز و بوم در راستای خودکفایی است.

وی اظهار داشت: کشوری که تا دیروز اگر یک قطعه از هواپیمایش خراب می شد، نیازمند متخصصان آمریکایی بود امروز به پیشرفتهای زیادی در عرصه های مختلف دست یافته است.

وی خاطرنشان کرد: دنیا با فعالیتهای صلح آمیز ایران مخالفت کرده است، درحالیکه ایران برای تامین نیازمندیهای راکتور تهران نیازمند غنی سازی اورانیوم است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در زمینه تولید علم امروز به بار نشسته است و ابرقدرتها از این توفیقات ایران اسلامی ناراحت هستند.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: دشمنان می خواهند ایران کوچکترین نیازها مانند سوزن چرخ خیاطی را از خارج وارد کند و خودکفایی و خوداتکایی ایران اسلامی را نمی خواهند.

وی یادآور شد: رونمایی از ماهواره های تحقیقاتی و تاسیس بانک خون از دیگر دستاوردهای علمی ایران اسلامی است که تحولات بزرگی در مسائل مختلف ایجاد کرده است.

22 بهمن، حیثیت دینی و ملی است

امام جمعه گرگان با قدردانی از حضور پرشکوه مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن بیان داشت: 22 بهمن روزی بود که حیثیت دینی، انقلابی و ملی ما در معرض دید جهانیان قرار گرفت.

آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: عظمت و شکوه ملت ایران در 22 بهمن به رخ جهانیان کشیده شد و جهان دید که مردم دست از نظام اسلامی و رهبری بر نمی دارند.

وی اظهار داشت: مردم ایران همواره پشتیبان نظام و رهبری هستند و این وفاداری در تاریخ انقلاب اسلامی ثابت شده است و به رغم تلاشهای دشمنان برای حضور کمرنگ مردم، مشارکت مردم در این راهپیمایی چشمگیر بوده است.

وی با تسلیت به مناسبت وفات پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت امام رضا (ع) بیان داشت: پیامبر اکرم (ص)، خوش اخلاق، اهل گذشت و عفو و صادق بودند و باید این خصوصیات اخلاقی پیامبر گرامی اسلام در جامعه ترویج یابد.

وی بر لزوم پیروی از سیره و روش پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم تاکید کرد.