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۲۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

امام جمعه گرگان:

گامهای بلند ایران به سوی پیشرفت برداشت شده است

گامهای بلند ایران به سوی پیشرفت برداشت شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان افزود: دشمنان بدانند ایران اسلامی گامهای بلند را به سوی قله های پیشرفت برداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: پیشرفتهای ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم تا مرز 20 درصد از جمله تلاشهای دانشمندان این مرز و بوم در راستای خودکفایی است.

وی اظهار داشت: کشوری که تا دیروز اگر یک قطعه از هواپیمایش خراب می شد، نیازمند متخصصان آمریکایی بود امروز به پیشرفتهای زیادی در عرصه های مختلف دست یافته است.

وی خاطرنشان کرد: دنیا با فعالیتهای صلح آمیز ایران مخالفت کرده است، درحالیکه ایران برای تامین نیازمندیهای راکتور تهران نیازمند غنی سازی اورانیوم است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در زمینه تولید علم امروز به بار نشسته است و ابرقدرتها از این توفیقات ایران اسلامی ناراحت هستند.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: دشمنان می خواهند ایران کوچکترین نیازها مانند سوزن چرخ خیاطی را از خارج وارد کند و خودکفایی و خوداتکایی ایران اسلامی را نمی خواهند.

وی یادآور شد: رونمایی از ماهواره های تحقیقاتی و تاسیس بانک خون از دیگر دستاوردهای علمی ایران اسلامی است که تحولات بزرگی در مسائل مختلف ایجاد کرده است.

22 بهمن، حیثیت دینی و ملی است

امام جمعه گرگان با قدردانی از حضور پرشکوه مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن بیان داشت: 22 بهمن روزی بود که حیثیت دینی، انقلابی و ملی ما در معرض دید جهانیان قرار گرفت.

آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: عظمت و شکوه ملت ایران در 22 بهمن به رخ جهانیان کشیده شد و جهان دید که مردم دست از نظام اسلامی و رهبری بر نمی دارند.

وی اظهار داشت: مردم ایران همواره پشتیبان نظام و رهبری هستند و این وفاداری در تاریخ انقلاب اسلامی ثابت شده است و به رغم تلاشهای دشمنان برای حضور کمرنگ مردم، مشارکت مردم در این راهپیمایی چشمگیر بوده است.

وی با تسلیت به مناسبت وفات پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت امام رضا (ع) بیان داشت: پیامبر اکرم (ص)، خوش اخلاق، اهل گذشت و عفو و صادق بودند و باید این خصوصیات اخلاقی پیامبر گرامی اسلام در جامعه ترویج یابد.

وی بر لزوم پیروی از سیره و روش پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم تاکید کرد.

کد مطلب 1034443

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