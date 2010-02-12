انتقاد از کمرنگ شدن عنوان "سومین حرم اهل بیت" در مقابل "پایتخت فرهنگی" برای شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: در سطح شهر شیراز تابلوهایی با عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) وجود داشت که اکنون پاک شده و جای آن را عنوان پایتخت فرهنگی گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اساسا کلمه پایتخت متعلق به دوران طاغوت بوده است، افزود: اعتقاد داریم در مورد شیراز فقط باید از عنوان "شیراز؛ سومین حرم اهل بیت و مهد فرهنگ و تمدن ایران" استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز نیز بیان کرد: مسئولان شهر همه امکانات را برای مسافران نوروزی فراهم کردند اما این سئوال را نیز باید مطرح کرد که برای زائرین حرم حضرت احمد ابن موسی (ع) نیز چه کارهایی انجام شده است.

آیت الله ایمانی با اشاره به زائران میلیونی حضرت در این ایام نیز بیان کرد: باید دید مسئولان شهر برای رفاه و آسایش، ترافیک، تردد و مسائلی از این قبیل زائران حضرت نیز چه کارهایی را انجام داده اند زیرا رسیدگی به امور زائران نیز از جمله مطالبات مردم بوده و باید حرم حضرت احمد ابن موسی(ع) به عنوان نقطه پرگار و نقطه اصلی شهر شیراز مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز حضور خود در سمت نماینده ولی فقیه در فارس و امامت جمعه شیراز بیان کرد: عناوین مختلفی در خطبه های اول و دوم نماز جمعه طی این مدت مطرح شد که یکی از آن توجه به حرم حضرت احمد ابن موسی(ع) بوده که در این خصوص با همکاری مسئولان و تلاشهای صورت گرفته روز ششم ذی القعده به عنوان روز احمد ابن موسی "شاهچراغ"(ع) در تقویم ملی به ثبت رسید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: همچنین 40 هکتار زمین نیز به عنوان فضای فرهنگی و مذهبی حرم به تصویب و تثبیت رسید که در این مجموعه فقط کارهای فرهنگی و مذهبی انجام شود و در این رابطه مشاور برای طرح آماده شد و اعتبارات لازم نیز به تصویب رسید که ظرف پنج سال این حرکت انجام می شود.

آیت الله ایمانی در ادامه خطبه های این هفته نماز جمعه به راهپیمایی 22 بهمن مردم فارس و شیراز اشاره کرد و گفت: مردم فارس و شهر شیراز و سراسر کشور راهپیمایی بی نظیری را در طول 31 سال گذشته انجام داده به گونه ای که بصریت، روشن بینی مردم، حفظ وحدت و... به نمایش گذشته شد.

وی با تاکید بر اینکه مردم در جریان این راهپیمایی از دولت و دانشمندان برای خدماتی که در عرصه انرژی هسته ای، تکنولوژی لیزری، پرتاب ماهوراه ها، سلولهای بنیادی و .. انجام داده تشکر کردند، افزود: این راهپیمایی در برگیرنده پیام به استکبار و دشمنان نظام بوده که هرچه هزینه کردند به جایی نرسیده و باید بدانند که این مردم را نشناخته و نمی توانند حرکت مبتنی بر اعتقادات دینی آنها را درک کنند.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل حوزه وقف نیز بیان کرد: وقف ثروتی ملی و سرمایه ای پایدار برای تامین اهدافی از ارزشهای الهی و انسانی است اما چند مسئله در این خصوص وجود دارد که شامل تصرف غاصبانه ای است که افرادی در طول تاریخ اموال موقوفه را به مالکیت رسانده اند یا دخالت برخی از تولیتها در وقف و به استفاده واقعی نرساندن آن موقفه همچنین مستاجران زمینهای وقفی که مال الاجاره خود را پرداخت نمی کنند، می شود.

آیت الله ایمانی در این رابطه توضیح داد: ادارات و نهادهای دولتی بزرگترین مستاجر اموال وقفی هستند و برخی از آنها همه ساله مال الاجاره ای را که تامین می شود، از محل درآمدهای وقف در مکانی دیگر به کار می گیرند و آن را پرداخت نمی کنند و باید گفت گناه آن عمل به عهده فردی است که آن را به عقب انداخته و یا پرداخت نمی کند.